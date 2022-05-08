藝人馮鎵瀠反駁美容院致顧客毀容投訴　民主黨袁海文：院方需負責

一名女子上月底透過民主黨控訴尖沙咀美容院「妍肌攻管」，聲稱接受其醫學美容療程後毀容。該美容院董事兼藝人馮鎵瀠Naomi今日（8日）召開記者會作出反駁，質疑事主若感到不滿意，為何在兩個月內多次以單次收費繼續光顧，並懷疑事主於療程內曾光顧其他醫美中心。她指直至目前為止，並無收到任何民主黨信件，因此強調不涉及推銷或沒回音之說。



跟進事件的民主黨袁海文表示，事主後來無光顧其他醫學美容，僅到整型外科專科求診。他重申事主的訴求為要求美容院負責，並追討醫療費用及疏忽有關的索償．計劃協助事主申請消委會訴訟基金。



馮鎵瀠：所有嘢係事主向我個人要求

一名37歲女子上月底在民主黨記者會上，指控尖沙咀美容院「妍肌攻管」的療程令她毀容，要求退還療程費用及賠償精神損失。美容院董事馮鎵瀠今日卻講述另一個版本，表示二人早於1997年透過謝霆峰國際歌迷會相識。但馮強調，除了歌迷會活動外，互相僅為Facebook好友，24年來私底下一直沒有聯絡，直至去年2月收到事主的訊息要求介紹醫生。

馮強調，並非由她主動向事主作出推銷療程，而是事主主動於Facebook預約，於5月底接受面部埋線及眼部注射療程，惟埋線後表示不滿意，回家後有感「大細臉」。當時醫生建議事主可考慮打溶脂針，改善她自認為較大的面頰部份。

其後事主於7月接受溶脂針的治療及其他單次收費項目，並在8月初WhatsApp再次聯繫馮鎵瀠，要求再介紹其他醫生，於是她介紹另一名從事診所的朋友，安排事主找其他醫生進行其他醫美療程。她強調說︰「所有嘢係事主向我個人要求。」

袁海文指，已向醫委會投訴涉事醫生涉醫療疏忽及專業失當。（資料圖片／張浩維攝）

指醫生已向醫委會提交醫療投訴報告 1月已向警方備案

馮稱事主完成療程後，由去年9月底至今年1月期間，雙方並無任何聯絡。直至1月19日突然收到事主再次私下聯絡，不斷指責她醫療失誤及聲稱終生毀容，並告知已尋求區議員的協助，將以法律途徑向美容院及醫生要求15萬元索償。

早前的記者會中，事主控訴美容院及醫生無回音。馮則透露，醫生已向醫委會提交醫療投訴報告，在經過商議後，已於1月與醫生各自向警方備案，警方亦建議她封鎖事主。在疫情停業期間，曾收到三張以塗改筆多次更改的查閱資料要求表格，因不明白對方目的而拒絕。

承認有折扣推銷 稱屬相識多年「友情價」

其後美容院2月亦收到消委會的來信，稱雙方聯絡後，諮詢主任亦了解事件屬一次性療程，並不涉及預購任何療程，亦因已事隔八個月，建議美容院作出書面回覆，而院方亦已作出回覆。至於事主所指控的折扣推銷，馮則回應指，因為二人相識一場，言談間發現對方期望獲得折扣，因此提供「友情價」。

聲稱毀容只索償15萬 馮鎵瀠反問︰合理？

馮鎵瀠提出多項質疑指，若事主在5月首次接受醫美療程後不滿意，為何在兩個月內，再多次以單次收費等形式繼續光顧，並要求介紹其他醫生，更懷疑事主於療程內是否曾光顧其他醫美中心。馮亦稱，不解事主最初投訴索償的15萬元，突然飆升至書面索償的65萬元，「如果好似事主所言終生毀容，區區15萬又係咪一個合理嘅索償金額？」

馮續稱，直至目前為止，並無收到任何民主黨信件，澄清並非對方所指「期間無任何回覆」。她亦強調美容院並無任何一個廣告，有關埋線及溶脂針，因此不存在「受美容院廣告吸引」的說法。

馮指，由於涉及其本人及公司的聲譽，對誇大而不實的指控及引發的報道，均保留法律權利，不排除追究到底。她亦指，因部份資料涉及將來可能的法律訴訟，因此無法對外公開，希望事主確實經法律途徑索償，讓其代表律師能作出回應。

上月底有苦主透過民主黨，控訴尖沙咀美容院「妍肌攻管」，稱接受其醫美療程後毀容。（資料圖片／張浩維攝）

袁海文︰美容院與醫生均須負責

《香港01》其後向協助跟進事件的民主黨袁海文查詢，他表示，4月底確實已向「妍肌攻管」及涉事醫生發信，並強調公開事件亦為民事索償的手段之一，亦能令公眾關注醫學美容陷阱。他強調事主的訴求為要求美容院負責，並追討醫療費用及疏忽有關的索償。

袁亦稱，事主後來無光顧其他醫學美容，僅到整型外科專科求診；消委會的角色僅為調解，並非仲裁，因此消委會要求書面回覆不代表美容院沒有問題。他透露計劃協助事主申請訴訟基金。

至於廣告方面，袁反駁馮鎵瀠指，若廣告提及到醫生擁有多年經驗，強調其專業性，則可獲取病人的信任。他指，醫委會過往不少訴訟亦與類似的廣告相關。

袁強調一直關注醫學美容的陷阱，認為醫生的專業操守同樣重要。而本次事件中，醫生先埋六條線，後埋八條線，明顯過程中出現問題。他說︰「我哋由頭到尾都認為，美容院同醫生都要負責，因單據係同美容院買。」