確診大廈｜增192幢新呈報　觀塘最多　帝柏海灣、啟德天寰上榜

第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心最新公布（8日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,893幢大廈出現確診者。在十八區中，繼續以沙田區疫情最嚴峻，共有175幢大廈出現確診者，其次為元朗有168幢上榜。

至於新增出現確診者的大廈方面，最新於5月2日呈報的大廈有192幢，以觀塘區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑如半山御花園2座、灣仔萃峯、奧運站帝柏海灣，以及啟德天寰天海匯3座等，而杏花邨亦有兩幢大廈新呈報出現確診者。



▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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過去兩星期累計有1,893幢大廈曾出現確診者

根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有1,893幢大廈出現確診者。18區中以沙田區為重災區，共有216大廈上榜，而元朗則以14日內有207幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。觀塘則是第三多大廈出現確診者，共有165幢。

東區杏花邨、和富中心 半山御花園有大廈新上榜

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至5月7日，共有192幢新呈報。在港島，東區新增13幢大廈，包括杏花邨27座及50座、和富中心14座及富景花園1座及6座等。中西區亦有多幢豪宅新上榜，涉及半山億元豪宅御花園2座及西半山寶玉閣等；而灣仔區亦新增Eaton Residences、York Place，以及萃峯等大廈出現確診者。

▼5月8日 過去14天確診大廈全名單▼



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油尖旺及九龍城多個中產屋苑上榜

九龍方面，觀塘有23幢大廈新呈報出現確診者，為各區最多，包括啟業邨啟寧樓、德朗邨德瑜樓、油麗邨雍麗樓，以及麗晶花園5座等。深水埗亦有15幢大廈新上榜，涉及喜雅2座、泓景臺5座、海麗邨海晴樓，以及蘇屋邨櫻桃樓和金松樓。另外，油尖旺區及九龍城亦有多幢中產屋苑新呈報出現確診者，奧運站帝柏海灣2座、啟德天寰天海匯3座、何文田瑧樺，以及九龍城豪宅陶源等。

▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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新界東方面，沙田有20幢大廈新上榜，為各區中排第二多，包括富豪花園富儷閣、迎濤灣1座及銀湖．天峰3座等，而禾輋邨更同日有三幢新呈報大廈涉富和樓、豐和樓及順和樓，該屋邨14日累計有四幢大廈上榜。西貢亦有多個中產屋苑上榜，如Savannah 2座、日出康城 Sea To Sky 3座、維景灣畔12座等。

元朗新增17幢大廈上榜

新界西方面，元朗新增17幢大廈上榜，涉及天頌苑頌臺閣及蝶翠峰8座等，而嘉湖山莊麗湖居5座亦新增出現確診者，該屋苑過去14日已累計有11幢大廈上榜。另外，屯門有14幢大廈新呈報，包括兆麟苑銀麟閣、恒福花園1座、悅湖山莊10座，以及新屯門中心8座等。而荃灣新上榜大廈則有海天豪苑、珀麗灣30座、縉庭山3座等。

▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼

