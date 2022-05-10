直擊爆疫「牡丹金閣」客銳減　未見執枱專員　專家拆解傳播強原因

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」爆疫，截至昨日（9日）為止，共12人中招，是衞生署重啟追蹤以來最大宗爆發個案，包括9名食客及2名密切接觸者，以及昨列確診廚師。《香港01》記者昨午直擊酒樓情況，現場只有11枱食客，送食物傳菜員有戴手套，惟未見執枱專員，由樓面侍應負責，需靠他們自律每次執枱後消毒雙手；爆疫嚇怕食客，員工透露周日（8日）母親節流失七成生意。



當局估計可能出現「超級傳播者」播毒。本港專家直指，現時「超級傳播者」尚未出現，更有可能永遠走漏。專家列舉可能造成爆疫的幾大原因，一一拆解爆疫未解之謎。



記者昨中午以食客身份，到牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋視察，所見有11枱客，並未坐滿。一名員工對爆疫大感無耐，指現時是最乾淨，衞生署日前到來採集枱布、地氈等樣本，病毒檢測均呈陰性。不過未能挽留住食客，該員工指，原本周日母親節頭輪及尾輪訂枱爆滿，但爆疫消息傳出後，不少人取消訂枱，整日生意不見了七成，只得4、5萬元生意。

政府在去年3月要求各餐廳設執枱專員，專責收拾用過的餐具和消毒使餐枱及隔板，減低傳播風險；食肆如不能安排執枱專員，亦要確保員工嚴格採取手部衞生措施，包括每次執枱篒，使用酒精搓手液、洗手或更換手套。據記者現場視察，該店有戴手套傳菜員傳送及放食物到枱上，但未見執枱專員，由侍應兼顧，未能確定是否嚴格遵照衞生指引。

該員工表示，店內48名員已由衞生署發出強制檢測令起，在過去三日做了三次核酸檢測及兩次快速抗原測試，均呈陰性，「同事一個都冇（陽性）！」不過衞生署昨日下午公布，該店一名5月1日有上班的廚師，在5月8日因喉嚨痛，自行快測呈陽性，9名染疫食客正是5月1日光顧，不過該名廚師5月6日起放假，由於潛伏期已七日，因此衞生署未確定廚師是酒樓內感染，抑或放假時社區感染，要待病毒基因檢測結果。

▼5月9日 疫情記者會▼



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梁子超料傳播者5.1光顧並坐中間位置

超級傳播者是如何播毒？呼吸道系統專家梁子超相信，傳播者應在5月1日出現，而非5月1日之前造成環境污染致9人感染，因為經環境及物件傳播的幾率遠低於空氣或飛沫傳播。他認為傳播者在5月1日到訪，並且曾坐在酒樓中間位置，造成近距離空氣傳播。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜亦相信，超級傳播者應是靠空氣傳播，並曾在20分鐘內脫口罩説話或進食而播毒，同一時段在附近位置的食客可能因而受感染；但亦有可能是食客未必與傳播者在同一時段出現，但因病毒漂浮在空氣中，故受到感染。

已打疫苗病毒留體內時間短 無病徵反易播毒

梁子超推斷超級傳播者應為隱形患者，本身沒有病徵，因此會在社區播毒。目前9名確診患者均在5月1日後幾日，相繼出現病徵，他認為就算之後才揪出無病徵者，但其周邊沒有出現其他群體感染個案，故亦不是超級傳播者。

梁指超級傳播者可能永遠走漏，因距離5月1日已經相隔8日，追蹤工作出現滯後。患者有打疫苗，病毒留在體内時間減少，就算使用核酸檢測，該名傳播者也可能呈陰性；加上打針使傳播時間縮短，尋找傳播者的機會大減。他表示，如該名傳播者曾前往其他高危地方，而該地出現持續性個案，當局就有機會找到，惟都要視乎傳播者的活動情況。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



打齊針亦可成為超級傳播者

梁子超又說，無論打針與否，接種哪一種疫苗，皆不能完全阻擋傳播，都有可能成為超級傳播者，正如其他高接種率地區，仍舊會出現大型爆發。根據現有數據顯示，疫苗能有效減低死亡及重症，但仍未有足夠數據指是否能減低傳播風險。

林緯遜表示，疫苗能減低傳播風險，因為打針能提升個人的抗體水平。惟現時疫苗未能針對Omicron變種病毒，因此現時打針後2至3個月，抗體下降，阻擋傳播的有效性亦相對下降。

中間位置感染風險較高

梁子超表示，雖然社區已有過百萬人染疫，但仍有部份易感染人口，包括長期病患、長者及幼童。元朗酒樓爆疫，有可能是坐在中間位置的食客都是易感染人口，因此染疫並爆發。他解釋稱，酒樓中間位置的通風相對靜止，過濾裝置換氣可能不足，而造成傳播。

林緯遜亦指可能中間位置「咁啱有死位，流通唔好」，傳播者咳嗽，噴出唾液，卻「無吹無吸」，導致病毒在空氣停留。

料員工為超級傳播者可能性不大

昨增一名厨師確診，梁子超推斷，酒樓樓面的通風系統換氣時，需依靠厨房抽風，可能當時樓面的空氣中有病毒停留，因此流入厨房，導致厨師確診。他直言，員工感染食客的可能性微，因為經環境傳播，即經餐具及送餐傳染的風險僅空氣傳播的千分之一，加上衞生防護中心已在酒樓採集環境樣本，找不到環境因素導致傳播。

香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，全港有98%食肆均為中小型企業，根本沒有條件安排執枱專員，相信食肆已做足防疫措施。