強制檢測｜涉40大廈　灝景灣盈翠半島各佔一座　日出康城首都上榜

本港第五波疫情未止，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（9日）新增40幢大廈上榜，當中包括青衣灝景灣2座及盈翠半島10座、元朗尚悅8座、大角咀港灣豪庭等。在18區中，以觀塘區佔最多，共6幢大廈上榜，而屯門區及葵青區則排名第二，分別涉及5幢大廈。

公告列明，任何人士曾於5月3日至5月9日期間，曾身處於名單中其他的大廈逾兩小時，須於明日或後日、即5月10日或11日接受採樣以進行核酸檢測。



▼部份強檢大廈▼



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今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，有13幢屬私人屋苑，18幢屬公屋、9幢居屋或資助房屋。私人屋苑中，包括元朗尚悅8座、大角咀港灣豪庭、將軍澳日出康城首都5座威尼斯等。

▼5月9日強制檢測公告▼



觀塘區6幢上榜

在18區中，當中以觀塘區最多，合共有6幢大廈上榜，分別有觀塘翠屏(北)邨翠榕樓、牛頭角觀塘花園大廈燕子樓、油塘高翔苑高恆閣、油塘油翠苑沃美閣、九龍灣麗晶花園 21 座，以及秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓。

至於屯門區亦有5幢大廈上榜，分別有富泰邨仁泰樓、友愛邨愛德樓、翠寧花園2座、兆康苑兆豪閣，以及兆麟苑銀麟閣；葵青區亦同樣有5幢，例如葵涌大窩口邨富賢樓、葵涌葵賢苑葵謙閣，以及青衣盈翠半島 10 座和青衣灝景灣 2 座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月10日)▼



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政府明日（10日）將於薄扶林華富（二）邨重開流動採樣站，而位於鑽石山富山邨的流動採樣站會延長服務日期至5月11日（星期三）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。