疫情｜全家都感染唯獨嫲嫲無事　日本真人實證：防疫全靠一大習慣

新冠肺炎的確診患者，雖然是輕症居多，但畢竟染疫就是種風險，除了口罩絕對要戴好，身體的清潔，以及隨身物品的消毒都要做得確實，才能大大降低染疫的機會。而日本 TBS 電視台節目《この差って何ですか？》（這樣有什麼差別？）為了證明飛沫與接觸感染的可怕，特別找來一家七口的小阪先生做實驗，結果讓人大大吃驚！



一家七口僅奶奶沒事

節目組首先將在螢光燈下才看得到的塗料抹在小阪先生的手上，象徵病毒，然後讓他回家與家人正常相處。而小阪先生在兩個小時內僅與兩名幼子直接接觸，但兩個小時後在螢光燈下，除了奶奶以外，全家全數身上都沾染螢光塗料，甚至臉上的口、鼻、眼睛周圍也有大面積的塗料，可見即使只是手接觸，最後也會經由東摸西摸交叉感染，讓病毒進入人體內。

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奶奶逃過一劫的原因

至於奶奶身上完全沒有沾染到螢光塗料，並不是因為沒有與他人接觸，也不是沒有摸到沾有塗料的物品，關鍵點就在於，奶奶在這兩個小時內不斷碰着流動的水，做了許多洗碗、洗菜的家事，所以即使他多次碰過塗料，也恰巧因為反覆接觸清水而洗掉，而這實驗完全證實，勤洗手的重要性！

洗手的五大時間點

雖然洗手是抵禦疫情最大的防護法，但太常洗手對皮膚也不好，因此建議，除了手部有明顯髒污以外，五大洗手的最佳時間點：

1.吃東西前：最容易病從口入的時候，吃飯前務必要洗手。

2.照顧小孩前：小孩的抵抗力較弱，目前幼童施打疫苗仍不普及，因此大人若要照顧小孩前一定要先洗手。

3.看病前後：若生病要去看醫師時，先洗手可以降低醫護人員風險，看病完後也可避免將病毒帶回家。

4.擤鼻涕、咳嗽後：飛沫感染很多時候也是先從自己手部傳出去，所以若你有感冒症狀，在這兩動作後洗手，才能保護好他人。

5.上廁所後：除了病毒，細菌的防護相信也不用贅述～

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