電動車｜首個設充電設施油站面世　快充收64元充1小時可行300公里

本港電動車充電位不足，政府擬把部份油站及充氣站轉為快速充電站。香港蜆殼公司（Shell）公布，將於6月啟用位於赤鱲角機場貨運中心外的油電站，為全港首個油站，可同時提供電動車充電及汽車加油服務。

該油電站佔地逾5,000平方米，設有四個電動車充電位及16個加油位置。收費方面，快速充電每小時索價64元，而中速充電兩小時則需21元，不過暫時只可於手機應用程式付款。Shell又表示，現時該公司於香港經營41個油站，評估有30%可加裝充電位，主要是位於新界區面積較大的油站。



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Shell今日（10日）表示，將於6月啟用在機場（貨運中心）油電站，當中設四個充電位，快速充電及中速充電位置各有兩個。價錢方面，快速充電每小時收64元，每度電約3.2元。而大部份電動車快充一小時後，電量可由10%充至80%，約可行駛300公里，即可來回東涌至赤柱三次。

至於中速充電則以兩小時起跳，收費21元，平均約2.8元一度電，充兩小時可行駛30至50公里，距離約為來回東涌及荃灣一次。駕駛者若想到油電站充電，目前只可透過Shell手機應用程式付款，而程式亦可顯示充電位使用情況。

Shell短期在港提供300個充電位

Shell零售業務總經理梁淑敏表示，即將啟用的油電站主要服務來往機場車輛以及東涌居民。她稱，該公司將陸續引入充電方案，目標短期內在全港提供300個充電位。她又指，現時Shell於全港營運41個油站，評估後認為有12個有足夠安全距離加裝充電設施，主要涉新界區面積較大的油站。

梁淑敏解釋，過往油站設計沒有考慮過要加充電設施，部份油站特別是位於市區的油站面積狹窄，沒有多餘空間加裝充電位。她強調現時是轉型階段，「第一步加設充電設施為目標，但隨電動車普及化，相信會慢慢改變。」

梁又強調，Shell在世界各地亦有裝設充電位經驗，如在英國於燈柱加裝充電位，以及在內地設換電站試點，「希望將世界各地經驗引入香港，協助擴展充電站。」