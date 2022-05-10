迷你倉大火｜事發地點已重建為新盤皓日　部份當年送暖小店已結業

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員救火期間殉職，時隔六年，今日（10日）死因裁判官裁定兩名事主死於不幸。《香港01》記者今午再到當日的火災現場，當日時昌迷你倉所位於的工廈，已被大業主恒隆集團重建為住宅項目皓日，現時仍是工地，預計明年入伙，而不少曾贈送物資的店舖亦已不復存在，當日的火災現場，6年間已人面全非。



附近店員不欲多談火災當日情況

淘大工業村迷你倉大火發生於2016年6月21日，當時導致兩名消防員殉職及多名消防員受傷，亦有附近居民受火勢影響不適送院，大火歷時108小時。記者今午約三時重返火災現場，當時的迷你倉所在位置已變成九龍灣重建住宅項目皓日的地盤。

記者亦嘗試尋找當時向消防員贈送物資，包括冰、水、飯盒，乃至借電話予他們向家人報平安的店舖，發現大部分已結業或是頂手，雖有員工表示自己居於附近，亦對事件你有印象，惟僅表示「開緊工唔方便講。」

居民︰現時先有判決，有咩用？

事件雖發生於6年前，惟附近亦有不少居民對事件仍念念不忘，黃女士憶述事件指，雖然自己並不是居於事發地點附近，但當年事件非常轟動，學校亦因而停課；另一名王女士亦稱，「梗係記得，死左消防員嘛」，同行友人則指「都隔左咁多年，現時先有判決，有咩用」，又反問「咩叫死於不幸？」

▼首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場▼

