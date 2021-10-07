時昌迷你倉大火死因｜創辦人稱可做的已做　火燭屬不幸但非他的錯

淘大工業村時昌迷你倉2016年四級大火，兩名消防員救火時殉職，死因研訊今（7日）續。時昌迷你倉創辦人時景恒繼續作供，代表家屬的律師指時未向下屬追問火勢，質疑他不想人知道迷你倉起火，時否認說法。又稱當時正準備將公司上市，曾找專業人士到場檢查，直言：「可以做到既嘢都做晒，火燭係不幸，但唔係我錯囉。」



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

時昌迷你倉創辦人時景恒稱可以做的他已做了，火燭是不幸，但非他的錯。(劉安琪攝)

律師質疑未向下屬查問火勢

死者家屬的大律師盤問時指，時昌迷你倉創辦人時景恒收到分區經理黃家晉通電話時，黃沒有提及火勢，時亦沒有詢問火災是發生在倉外還是內。大律師質疑時收到大火消息應好擔心，按常理應該查問火勢，時卻稱：「我淨係知佢應該盡快報警。」黃表示正在救火時，時稱當時判斷是報警的時間會比救火慢。

強調曾叫下屬即刻報警

大律師進一步指出時景恒當日有指示下屬：「盡量唔好報警」，質疑他不希望有人知道迷你倉起火。時否認，自言曾兩次向姓呂的下屬強調要即刻報警，又稱若他真的希望盡量不報警，理應會到現場控制火勢。時又指，他身處加拿大時曾遭遇車禍，惟當時：「係外國打999，好耐先打得通。」故他對警察信心不大。時強調他在申請將公司上市時，曾多次請專業人士到迷你倉視察，坦言：「可以做到既嘢都做晒，火燭係不幸，但唔係我錯囉。」

跟足澳洲專家指導建倉

關於淘工業村建倉初期，時昌有聘請澳洲公司Steel storage 專家指導，時同意該公司沒有提及他們所使用的「澳洲料」的成份，也不知道物料是否有公司專利，只知道是國際級物料。及至後來時昌改用「大陸料」，但完全跟足Steel Storage先前的指導建倉，惟大律師質疑國內料最多可以模仿外形，品質上或有差異，時表示不清楚，但對承接裝修工程的王岱有信心。

上市失敗與消防問題無關

提及有一篇時的專訪文章中，媒體寫到時昌曾因消防問題而上市失敗。時表示該媒體理解錯他的意思，並解釋上市失敗原因有三，其中一項為有三道消防門有些問題，其他也與消防無關。而這些有問題的消防門均非位於淘大內的迷你倉。時曾向港交所表示在2至3個月內解決，惟對方不接受，終上市失敗。

時最後指，根據時昌與租客的租約，若職員發現倉內有異味、怪聲，會在嘗試聯絡租客後，通知上級並入倉檢查。他們以往曾試過打開倉門，扔掉租戶的榴連、鬧鐘等。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)