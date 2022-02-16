時昌迷你倉大火死因　專家指火場環境複雜　打破窗戶或致火勢失控

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭續就他們的死作研訊。由消防處今（16日）傳召建築及土木系教授袁國傑出庭作供，袁反駁英國消防專家認為應盡早打破所窗戶及廣告牌的說法，因現場有很多小倉室，令環境變得複雜，英專家的說法只屬理想中的方案，但卻有機會導致現場火場過分通風，引致無法控制的火勢發展。他又認為消防員當日用鼓風機的通風策略可行，成功為火場製造更清晰的環境。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

城大建築及土木系教授袁國傑指出，火場內有很多迷你小倉室，使情況變得複雜，若在不拆除小倉室的情況下而排走大部份濃煙，是不可能的。(劉安琪攝)

空調機組外殼起燃導致第一個倉起火

城大建築及土木系教授袁國傑以專家證人身份作供，他指早前就涉案火場的初期火勢蔓延情況，作出了一個模擬報告，顯示火種或許是由空調機組外殼起燃，導致第一個迷你倉起火，再先後蔓延至整個迷你倉的底部及左上方。袁指報告是以物理與化學現象的方程來計算，並模擬火勢如何蔓延，及影響其他區域。但由於時間及資源所限，報告中假設所有儲物室接近雜物燃燒速度的黃松木，沒有計算通風及消防員干預對火勢的影響，故不能說是報告內容完全準確。

火場內的小倉室令情況變複雜

袁隨後就英國消防程序及滅火專家Richard Hagger撰寫的報告作出回應。對於Hagger指火場初期應打破面向牛頭角的窗及廣告牌作通風，袁認為這只是一個理想中的方案，因火場內有很多全高度的迷你小倉室，使情況變得複雜，若想在不拆除這些迷你小倉室的情況下，排走大部份或全部濃煙是不可能的。故即使當日拆除火場內的所有窗戶，若這些小倉室仍然存在，對火場內空氣的流動便不會有任何改善。

過度通風或導致無法控制的火勢

袁續指，打破所有窗戶及廣告牌有機會造成過度通風，導致無法控制的火勢發展，原本由燃料控制會變成通風控制的火勢發展，繼而令到無法忍受的熱力及濃煙釋放，從而破壞整個救火行動。

消防員行動要作多方面考慮

袁指出，消防員行動是要多方面考慮、優先排序，對於消防員當日打開3樓梯間入口、1和2號梯的窗口的行動予以肯定，指他們戰略通風行動是有效的，成功為火場製造更清晰的視野。

使用鼓風機有助製造清晰環境

至於正壓鼓風機的運用，袁認為它在起火首日對於對流通風方面不是很好，或與火場內複雜的金屬間隔導致。但它在戰術通風上卻有十分大的效用，消防員對正壓鼓風機的運用確實為滅火製造了更清晰的環境。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

主要證人供詞。(詳看下圖)