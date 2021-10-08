時昌迷你倉大火死因｜救護員指張耀升被抬至地下已無呼吸及脈搏

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭今（8日）續就二人的死作研訊。當日為張耀升急救的救護員供稱，張最初被抬離火場時沒有呼吸但有脈博，他嘗試為張插入喉管以協助氣喉暢通，惟因張的口部緊閉而失敗。其後，當張被送至地下時已失去了呼吸及脈搏，並於8時10分被送上救護車送院。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

高級消防隊長張振毅供稱張耀升被抬出後，他有留在身旁照顧。(劉安琪攝)

張耀升被抬出即為他戴上呼吸輔助器

時任署理消防隊目周浚楷及消防員何紹榮的書面供詞透露，兩人當日於下午2時30分到達火場，傍晚8時04分奉命帶呼吸輔助器入火場搜救張耀升。兩人沿主走廊前進約4至5米後，見到兩位消防員正在把張抬離火場。周、何遂上前接手抬出張，何在火場外為已經昏迷的張除下面罩，並戴上呼吸輔助器。

高級消防隊長張振毅供稱，他與張耀升同屬技術救援隊，當日下午5時到達火場，主要協助爆破及灌救工作。及至晚上8時05分，他見到張耀升被抬出，遂上前把其移到輪椅及抬至地面，並留在張耀升身邊照顧他。

救護員樊家文稱，當張耀升從火場被抬出時，初時已沒有呼吸，但仍有脈搏，但被抬至地下時，連脈搏亦沒有了。(劉安琪攝)

初時仍有脈搏但沒有呼吸

救護隊目樊家文則稱，他案發時隸屬於特別支援小組，當晚約8時06分目睹戴上呼吸輔助器的張耀升被抬出火場，他隨即上前為其進行初步檢查，發現對方沒有呼吸，但仍有脈搏。隨即把張移至梯間並再次進行檢查，結果亦一樣。樊其後拆除其面上的呼吸輔助器，並戴上面罩及膠囊復甦器，惟張的口部緊閉，無法插入喉管以協助氣喉暢通。當張被送達地下時已再沒有呼吸及脈搏，故救護員為他貼上心臟電擊片及做心外壓，並於8時10分將其送往醫院。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)