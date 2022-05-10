保就業2022｜首批約4.5萬僱主獲通知一周內收補貼　98%為中小微企

政府重推為僱主支薪提供補貼的保就業計劃，特首林鄭月娥今日見記者時提及，當局今日起通知首批約4.5萬名僱主。創新與統籌辦事處表示，首批申請獲批的僱主可在收到通知後一星期內收到5月份的工資補貼，總額涉及約23億元，承諾聘用僱員約30萬名。



計劃將於本月12日截止申請，截至今日（10日）下午6時，當局已收到約15萬名僱主申請，承諾聘用約120萬名僱員；另有約10萬名自僱人士提交申請。



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僱主可在收到通知後一星期內收到五月份工資補貼

創新與統籌辦事處表示，截至今日下午6時，當局分別收到約15萬名僱主，及約10萬名自僱人士提交申請。政府在今日起通知首批約4.5萬名僱主其申請獲批。申請者可登入保就業計劃網頁查看僱主獲批的工資補貼金額及補貼期內須維持的承諾聘用僱員人數等詳細結果。

政府發言人指，首批成功申請僱主將會於今日起陸續收到手機短訊及電郵通知，一般而言，僱主可在收到通知後一星期內收到五月份的工資補貼。首批申請的工資補貼，總額涉及約23億元，5月總承諾聘用僱員約30萬名。

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當局會以強積金紀錄審核僱主有否履行承諾

政府發言人又指，首批獲發工資補貼的僱主當中，約98%是聘請不足50名僱員的中小微企。這批僱主均曾成功申請「2020保就業」計劃，並選擇當時的紀錄來釐定今次申請的補貼人數上限。

發言人續提醒獲批工資補貼的僱主，當局會以強積金紀錄審核僱主有否履行承諾，僱主須每月依時為僱員支付強積金供款，沒有在強積金紀錄上顯示的員工，將不能算入承諾聘用僱員，僱主或因而被追討補貼和罰款。

▼4月25日，政府公布「2022保就業」計劃詳情▼

