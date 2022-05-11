虐兒｜社署去年接1367宗新呈報　按年升45%　家長為主要施虐者

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年被揭發生涉嫌虐兒事件，惹起社會對監管相關機構及社會上舉報虐兒機制的關注。社會福利署最新的保護兒童資料系統統計報告顯示，去年有1,367宗虐兒新呈報，比2020年升逾45%，當中以身體傷害/虐待類別佔最多，達43.4%，其次為性侵害，佔32.8%。施虐者中，最多為受害兒童的家長，其次是同學、朋友和陌生人，而以個案地區分析，最多虐兒個案發生在觀塘區



社會近年對虐兒問題關注加深，要求立法加強保護兒童及舉報處兒案之聲不絕。（資料圖片）

25%受虐兒童介乎12-14歲 主涉身體傷害/虐待

2021年保護兒童資料系統統計報告數據顯示，1,367宗新的虐兒呈報中，593宗（43.4%）涉及身體傷害/虐待、448宗（32.8%）宗涉及性侵害、275宗涉及（20.1%）疏忽照顧。受害兒童男女分布為38%及62%，當中以12-14歲群組佔最多（25.4%），0-2歲群組亦有190宗個案。2021年接獲的新呈報，比2020年的940宗新呈報升逾45%。

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近6成施虐者為家長 觀塘呈報個案最多

施虐者方面，最多是受害兒童的家長（59.9%），其次是同學、朋友或同輩（10.5%）和陌生人（10.1%）。統計報告將虐兒成因分為四類，發現65%個案與施虐者相關，當中約一半是因為施虐者缺乏育兒技巧，35%是施虐者有情緒或心理問題，22%與施虐者婚姻問題有關。以地區分類，最多新呈報個案發生在觀塘，其次是元朗和屯門。

逾半個案受虐兒童有行為問題 家長育兒能力不足

報告提及虐兒個案涉及的風險因素，就2021年的虐兒個案，逾半受虐兒童有行為問題、三成有特殊學習需要，亦有逾半個案的家長育兒能力不足。

逾3成受虐兒童有身心障礙 ADHD最多

在1,367宗新虐兒呈報中，有32%、即437名兒童有一種或多種的身心障礙（disability），當中以患專注力失調及過度活躍症(ADHD)的兒童最多，佔12.7%。