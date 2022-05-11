北角車禍死因　肇事校巴機件良好　疑事發時手掣或未拉至安全位置

北角2018年發生停駛的校巴從斜路前衝傷及多人，死因庭續就事件中5名死者的死因作研訊，驗車主任及政府化驗師作供，他們指肇事校巴的機件良好，手掣共有8格，若把手掣拉至第5格，便能把車安全鎖定在事發的斜路上。他曾在斜度相若的斜坡上作測試，發現校巴在車禍發生時，或只被拉至第4格。



校巴司機送院時意識模糊

警員樊可風供稱，他在2018年12月10日，即車禍發生時，隸屬北角巡邏小隊，當日被派到現場進行交通管制，之後被指派護送校車司機吳耀宗到醫院，他指吳的頭部出血，手、背、脊椎均有受傷，意識模糊，但有呼吸及脈搏。吳當日下午2時31分送抵東區醫院搶救，其後被送入深切治療部觀察，並於5時14分進行手術。

政府化驗師陶志恒稱曾作測試，指校車手掣拉至第4格時，與意外情況最吻合。(劉安琪攝)

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肇事校巴機件沒有缺失

運輸處車輛檢驗主任何元宗則供稱，涉案校車事後在汽車扣留中心進行檢驗，他發現校巴的機件沒有缺失，制動系統亦良好，手制制動桿最高可拉至第8格，且手制拉好後沒有可能回落。

手掣拉至第5格能完全停在斜坡

事發地點的斜坡為6.2度，何稱中心內有一個6.07度斜坡，與事發斜坡的斜度相若，他曾做過相關試驗，發現若把肇事校車的手掣拉至第5格，便能把校巴完全停在斜坡上，該手掣被拉後並會自動上鎖，故即使大力拍門或車身經大力撞擊，手掣都不會被觸動或退至更前的格數。

校巴衝下至多人死傷。(詳看下圖)

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意外與拉至第4格的情況最吻合

政府化驗師陶志恒博士以專家證人身份作供，他就涉案車禍進行法證視頻分析，並根據一輛中型貨車的行車記錄片段重組意外發生情況。他吩咐警員登上校車逐格拉起手掣，再用該中型貨車的行車紀錄儀拍攝，發現當手掣拉至第4格時，最吻合片段中的情況。

5名死者分別為：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。涉案車禍發生於2018年12月10日接近下午2時，肇事司機駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角長熙街、熙和街及英皇道發生交通意外，事件導致5死多人重傷。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019