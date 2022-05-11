新冠疫苗｜ 15歲少年接種後疑心肌炎　六旬翁離世前14日內曾打針

衞生署今（11日）公布，截至本周日（8日）的過去一星期共收到25宗涉及接種新冠疫苗後出現異常的相關事件報告，當中涉及一名15歲少年，在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。另外，增多一宗61歲男子在離世前14日內曾打針的報告，但沒有臨床證據顯示死亡個案由疫苗引起。



15歲少年打復必泰後五日內胸痛

衞生署表示，本港市民現已接種了約1,626萬劑新冠疫苗，截至5月8日的過去一星期，共收到25宗涉及接種新冠疫苗後出現異常的相關事件報告，涉及一名15歲少年，他在接種復必泰疫苗後五日內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎，目前情況穏定。

另外，衞生署接獲一宗61歲男子於離世前14日內，曾接種新冠疫苗的死亡報告，不過沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

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衞生署至今共截獲衞生署共接獲7,456宗異常事件報告，新冠疫苗專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係；初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘29宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，3月11日至5月8日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有291.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有31.4宗。

政府發言人說，雖然近日疫情稍為緩和，但Omicron變異病毒株傳播力極高，市民仍須保持警惕。長者疫苗接種方面，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約65%，即該年齡層中有約35%的長者正處於高風險狀態，屬相當危險的信號。