康文署14個泳池即日率先重開　個別設施仍關閉或設容納人數上限

新冠疫情緩和，康文署14個公眾泳池將在周四（12日）重開，包括堅尼地城游泳池、維園游泳池等；而九龍公園泳池等則屬第二批開放，要等到本月16日。



香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，現時大部份泳池的救生員數目不足，難以做到全部沙灘及泳池重開；而康文署直到開放前一晚，仍未在網上更新設施開放狀態。他提醒泳客要特別留意個別泳池開放情況。



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部份泳池只局部開放 馬鞍山游泳池限額208人

康文署表示，38個公眾游泳池將會陸續重新開放，全港共有14個公眾游泳池會今日（12日）率先重開，包括堅尼地城游泳池、維多利亞公園游泳池、馬鞍山游泳池；不過14個公眾泳池中，並不是所有泳池都會開放其所有設施：

摩理臣山游泳池暫時只開放戶外泳池；荔枝角公園游泳池只開放訓練池、習泳池及戲水池；東涌游泳池只開放主池。

屯門西北游泳池則只會開放戶外泳池設施，室內嬉水池仍然關閉；而馬鞍山游泳池主池重開後，最高容納人數將減至208人，其餘習泳池、大型滑水梯、幼童池因救生員不足繼續關閉。家長想攜帶子女到泳池嬉戲就要特別注意了。

▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



至於其他公眾泳池，柴灣游泳池、九龍公園游泳池、城門谷游泳池、天水圍游泳池等，則需等到5月16日才重開。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，現時大部分泳池的救生員數目不足，難以做到全港所有沙灘及泳池重開。（資料圖片、蔡正邦攝）

拯溺工會：大部份泳池救生員不足

政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，現時大部份泳池的救生員數目不足，雖然政府公布了部分泳池今日重開，據他所知，若要做到全港所有沙灘及泳池重開，總共需要2,100名救生員。他又補充，市民要留意個別泳池內的設施開放情況，需要致電或上網續一查詢。

他苦笑說：「既然已知道會重開泳池，康文署仍未更新網上各泳池設施開放狀態，即使是救生員都要到最後一刻（11日）晚上才得知。」他說，如果有人事前不知個別泳池內設施的開放情況，例如想帶著浮板到主池游泳，救生員是不會允許的。

康文署指，現時聘請了約1,400名長期服務救生員及百多名季節性救生員。

▼5月11日 暴雨來襲下的香港▼

