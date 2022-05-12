熱門電子書爭崩頭　輪候時間以年計　申訴專員查公共圖書館服務

申訴專員今日（12日）表示，將主動調查康文署公共圖書館電子書借閱服務，指疫情下該署數度暫停開放公共圖書館及調整服務，市民對公共圖書館電子書需求大增，初步查訊更顯示，個別受歡迎的電子書，預約借閱人數多達數百人，輪候時間以月甚至年計，故決定審研公共圖書館的電子書借閱服務是否適切，以及有否可改善之處。



申訴專員趙慧賢邀請市民就康樂及文化事務署公共圖書館電子書借閱服務提供意見。（政府新聞處圖片）

公共圖書館在2001年推出首個電子書館藏，館藏至今已增至12個，涵蓋成人及兒童館藏，供不同年齡階層的讀者借閱各類中、英文電子書，亦包括有聲電子書。

受疫情影響，康文署自2020年曾數度暫停開放公共圖書館及調整服務，如縮減開放時間及限制館內人數，同時市民對公共圖書館電子書的需求大增，其中七個電子書館藏的總使用量由2019年約96萬次，飆升2020年約340萬次，增幅逾250%。申訴專員公署初步查訊顯示，個別受歡迎的電子書預約借閱人數高達數百人，輪候時間以月甚至年計。

近年實體書外借量持續下跌 電子書則呈升勢

申訴專員趙慧賢表示，公共圖書館電子書借閱服務讓市民足不出戶可免費閱覽群書，疫情期間即使難以親身借閱實體書仍可享受閱讀樂趣；隨着網絡及電子產品普及，市民亦較以往樂於閱覽電子書，引致近年公共圖書館的實體書外借量持續下降，電子書使用量呈上升趨勢。

她認為，康文署應與時並進，檢視及提升公共圖書館的電子書借閱服務以迎合市民閱讀模式的轉變，亦有助推動香港的閱讀風氣。申訴專員歡迎市民在今年6月11日或之前以書面形式就有關課題向公署提出意見。