六成被棄狗無有效牌照狗主易卸責　申訴專員倡漁護署到狗公園抽查

漁護署正考慮不再接收沒有合理原因而被狗主放棄飼養的狗隻，有聲音憂慮會有更多流浪動物。申訴專員公署表示，不評論漁護署決定，但認為實行前，必須先加強對狗主的法律責任規管，公署今（23日）公布就漁護署有關狗主責任的規管工作主動調查報告，指出過去10年簽發的狗隻牌照中，有26%已逾期，未續牌中有近3成已逾期5年以上。報告指，棄養狗隻中有逾6成無有效牌照，令狗主無須承擔法律後果，更透露漁護署過去5年，從無因蓄意棄掉狗隻而提出檢控。

申訴專員向漁護署提出11項改善建議，包括不定期到狗隻聚集的公眾地方抽查狗隻牌照、加強宣傳及教育狗主必須狗隻續領牌照。



按法例，所有5個月大或以上狗隻，必須領牌及接種疫苗，亦要在首次領牌前植入晶片，而牌照為期3年。申訴專員的主動調查報告指出，漁護署資料顯示，2011年至2021年6月301 期間，署方共簽發了637,486張狗隻牌照，當中有約17萬張有效期已屆滿，佔約26%。該17萬張已逾期的牌照中，有28%更是逾期達5年以上。

漁護署2020年捕獲的603狗隻中，更高於7成狗隻沒有晶片，但仍有一成多其後被狗主領回，顯示有狗主從未為狗隻領牌，更可因而無須承擔法律後果。其餘約兩成狗隻已植入晶片，有助尋找狗主。不過在2020年，有植入晶片的流浪狗個案中，有42%未能成功收到狗主。若有證據顯示狗主未有妥善管束狗隻以致牠們走失，狗主都有可能會被檢控。

漁護署共簽發637,486張狗隻牌照，當中有167,826張牌照(26%)的有效期已屆滿。（申訴專員公署圖片）

捕獲流浪狗後 原狗主稱早轉讓脫身不檢控

漁護署正擬停止接收沒有原因而棄養的狗隻，截至今年8月，今年漁護署已接獲696隻狗，當中288隻為流浪狗，296隻為狗主棄養。報告指出，過去兩年被狗主放棄飼養的狗隻中，有逾六成均沒有狗隻牌照，或牌照已經到期。

報告中舉出數個個案，當中於2019年10月，有市民把流浪狗交到漁護署，並指牠已在街道流浪一年，漁護署檢查後，發現狗隻有晶片但牌照已過期，職員聯絡原狗主，獲回覆指在2013年轉讓狗隻予他人，但沒有任何轉讓紀錄。另一個案發生於2018年8月，漁護署捕獲的狗牌照仍然有效，但原狗主指於該年5月，即3個月前已轉讓他人，但沒有聯絡資料，原狗主即簽署聲明放棄飼養。

兩個個案不論有否有效牌照，但都因原狗主聲稱已轉讓狗隻而未能確認新狗主，致署方未有檢控。申訴專員公署指，不評論漁護署檢控決定。

過去5年，漁護署接獲的狗隻數目雖逐年下跌，但狗主放棄飼養的比例有所上升。（申訢專員公署報告）

申訴專員公署高級調查主任潘順蓮建議，漁護署要加強跟進未有為狗隻領牌或續牌的個案，指有部分棄狗主正因無牌或未有續牌而脫罪，指出署方現時指引，是要待狗隻無被管束或咬人時才跟進，屬過於被動，難對違例狗主任出檢控。她認為，漁護署應派員在多狗隻聚集的地方不定期抽查狗隻牌照，並加強宣傳教育狗主領牌及轉讓時作出通知。