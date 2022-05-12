嶺大校長指收回場地因學生會認受性嚴重不足　拒評許寶強被捕

嶺南大學先後宣布停止代學生會收取會費、收回學生會及其屬會位處的康樂樓、民主牆、報告板及虎地書室的使用權。校長鄭國漢今日（12日）開腔回應指並非不承認學生會，但指其會員人數只佔全體學生8%，認受性嚴重不足，故決定收回場地後，把部分地方加建或裝修，日後再按需要重新分配；另外，他不評論嶺大文化研究系前客席副教授許寶強被捕事件。



嶺大公布2022-28年度策略發展計劃，推動七個策略領域發展。（嶺大提供）

嶺南大學今日公布未來五年策略發展計劃，鄭國漢在記者會被問及學生會安排，回應指該會認受性嚴重不足，會員人數只佔全體學生8%，認為已無法把設施交予該會運用，故決定收回場地後，把部分地方加建或裝修，日後再按需要重新分配。至於虎地書室，他稱目前未有定案，不排除有其他用途，「將睇落唔舒服嘅嘢搬走」。他又指，並非不承認學生會，雙方亦並非決裂，但認為以往代學生會收取會費，是間接踢學生入會，故改變收費方式，令學生不再被動被踢入會。他續指，學生會應多關心學生興趣，成為學生與校方的橋樑，相信自然吸引更多學生加入，學校無法參與管理。

鄭國漢將於明年8月31日任期屆滿後退休，他稱這些年來幾乎每個學期都會舉辦校長與學生對話論壇，收集學生問題後逐一解答，認為被傳媒報道的都是主動發聲的學生，但「超過一半、甚至八成不被報道（學生），好多不支持學生會方向，但不會主動反對學生會，好多學生私下說支持我，不會主動公開講，屬大部分沉默的學生」，而他的責任是在混亂時代保護學生的學習機會。他直言，「（學生）講政治無問題，不過顛覆性的政治在任何國家都有問題」，相信本港曾經歷「較幼稚時期」，要學會理性和平提出不同意見。

嶺南大學先後宣布停止代學生會收取會費、收回學生會及其屬會位處的康樂樓、民主牆、報告板及虎地書室的使用權。（資料圖片）

擬興建「嶺南坊」教職員宿舍

嶺大將計劃興建嶺南坊，提供教職員宿舍和共居空間，屆時將提供約60個宿位，包括傳統式的家庭單位，以及10至20個師生共住單位，減少路途奔波，長遠亦有利招聘人手。

鄭國漢解釋指，大學設施有限，亦不設宿舍，不便居住偏遠的教授及研究員，而學生數目亦漸增，故有需要增建設施，希望提供讓師生互動、共享生活設施的空間，而政府已批准在原有建築面積基礎上增加15%，用作興建嶺南坊、教學及研究地方等校園設施。

鄭國漢將於明年8月31日任期屆滿後退休。（資料圖片）

正甄選獵頭公司全球招聘新校長

面對移民潮、本港學生人數減少，嶺大校董會主席姚祖輝表示，2021年面對經濟困難，但仍有95%嶺大畢業生找到工作或報讀研究生課程，畢業生的平均工資較2020年畢業生增長13%；在收生方面，今年報考本科生人數增長21%，報考研究生人數更增加一倍。嶺大亦強調，著重優質教育，不會濫收學生，以免令校園設施不足。至於新校長招聘工作，姚稱校董會下已成立校長遴選委員會，成員包括校董會成員、教職員和學生觀察者，已開始甄選獵頭公司作全球招聘。

今年報考嶺大本科生人數增長21%。（嶺大網站圖片）

太子商廈九月起設新教學點

此外，嶺大公布2022-28年度策略發展計劃，推動七個策略領域發展，包括擴大和發展重點學科的新本科課程，例如創意藝術、文化和創意產業、數碼經濟、大數據、人工智能、風險管理和保險、創新和企業家精神、健康和社會服務、樂齡科技和身心健康、輔導和正向心理學，以及生態和環境保護等；亦與內地兩間院校探討於大灣區或內地其他地方成立一個合作校園，會提供本科及研究生課程，詳情有待公布。

嶺大亦計劃在屯門主校園以外增設更多教學設施，在市區建立教學中心。嶺大副校長莫家豪表示，在太子地鐵站E出口附近一個商業大廈，租用一層半空間，最快今年九月起增設新的教學點，方便兼讀碩士生使用。

不評論許寶強被捕

對於「612人道支援基金」信託人之一、嶺大文化研究系前客席副教授許寶強被捕一事，鄭國漢表示，許已非嶺大教職員，加上案件已進入法律程序，故不適宜作評論。