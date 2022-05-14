東鐵過海｜金澤培料東鐵足可應付客流　林鄭：續研羅湖站北移深圳

東鐵線過海段將於明日（15日）通車，港鐵今日（14日）舉行通車慶祝典禮。港鐵行政總裁金澤培相信服務足以應付乘客需求，但由於過海段是新服務，乘客需一段時間習慣，強調港鐵會密切監察乘客出行模式，作適當調動。至於金鐘站雖成為4線換乘的超級轉車站，但面積擴大近一倍，相信轉線安排亦妥善。

特首林鄭月娥今日為過海段通車儀式主禮，她指，東鐵過海段可將維港都會區及北部都會區緊密連接，令兩個都會區將來「並駕齊驅、互相輝映」，促進港深兩地進一步融合發展。她續稱，港深兩地政府成立專班，探討方案涵蓋東鐵北延到位於深圳境內的羅湖。



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特別頭班車由會展開出北行 南行頭班車則由沙田站出發

東鐵過海段通車，新界東乘客可一程直達港島後，外界一直預料，不少原本乘巴士過海的市民或「棄巴轉鐵」。金澤培在通車慶祝典禮後，被問到下周一（16日）過海段通車首個工作日的應變安排，他說，相信東鐵線可應付乘客需要，又指因乘客多了選擇，「或者早少少睇下唔同路線，出行就更加無咁匆忙」。至於明日安排方面，港鐵會安排早上約5時有特別班列車由會展開出，而南行首班車則由沙田站出發。

至於票價調整機制方面，金指，檢討工作剛開始，港鐵會聽取不同持份者意見，而高鐵服務雖暫停服務，但職員培訓及日常維修工作仍在進行中。

東鐵車站月台加裝閘門 須先確定最佳停車位置

東鐵車站加裝月台閘門工作方面，他表示，因過往新舊列車的車門位置不相同，目前完成全面更換新列車後，需要先確定新車在月台的最佳停車位置，下一步會進行安裝工作，並強調「過去幾年無停到，加固月台基本上完成」，將分階段在不同月台完成幕門安裝。

被問到羅湖站北移問題，金澤培指涉及兩地政府規劃，港鐵會全面配合。至於施工期間紅磡站曾爆出嚴重工程醜聞，金再被問到會否代表港鐵再就事件致歉，金強調紅磡站現時完成適當工程，強調紅磡站新建部份可安全投入服務。

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特首林鄭月娥主禮通車儀式前，亦率先從紅磡站乘搭東鐵過海到會展站，體驗東鐵「一程過海」。林鄭月娥致辭時表示，相信過海段通車後將受市民歡迎，東鐵有超過100年歷史，包含集體回憶，為本地歷史最悠久重鐵。明日過海段通車後，乘客無需轉線就可往來新界東北及港島，「新界居民到會展中心，無論參加書展或食品展都會更加便捷」。

港深兩地政府早前已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，正探討不同方案，涵蓋延伸東鐵線至深圳羅湖、改善羅湖管制站及相關交通接駁安排等，以期共同構建「軌道上的大灣區」。

▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼



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林鄭︰殷切期待下屆政府全力推進各鐵路項目

林鄭月娥續說，現屆政府提倡運輸基建先行下，其他鐵路項目正有序開展，包括屯門南延線及北環線等。她稱，殷切期待各個鐵路項目在下屆政府和不同持份者合作下，全力推進完善鐵路網絡。

她又提到，港鐵推出的音樂短片《東鐵過海真係好興奮》，笑言市民可觀看短片了解過海段如何為市民帶來便利。