東鐵過海｜通車資訊一文看清　最密2.7分鐘一班　設短途特別班次

【會展站／東鐵／沙中線】東鐵過海段於周日（15日）正式通車，東鐵乘客於紅磡站毋須轉車，坐多7分鐘就可由紅磡直達金鐘。港鐵早前公布，東鐵繁忙時段列車班次可達2.7分鐘一班。同時會開設特別短途列車，在較繁忙車站「清客」。



東鐵過海段新設的會展站，車站上蓋大型公共運輸交匯處將有7條巴士線，接駁東區和南區一帶，其中5條路線設有轉乘優惠，更可減兩元。



不過運輸署亦預告，隨東鐵過海預料勢影響過海巴士班次，預告至少5組共8條隧巴路線將削減班，而只在早上繁忙時段由紅隧收費廣場巴士站，開往灣仔及中上環的隧巴301線，已率先在前天（13日）開出尾班車告別市民。



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特別頭班車早上5時25分會展站開出

5月15日東鐵過海段特別頭班車會於早上5時25分由會展站開出。此後，由紅磡往金鐘只需要7分鐘，港鐵曾指，東鐵線繁忙時段的列車班次約為2. 7分鐘一班，非繁忙時段約為6至9分鐘一班。

金鐘站將於為4條鐵路的轉車站，市民可以在金鐘站乘搭港島線、荃灣線、南港島線及東鐵線港鐵表示，會在特定時間於客流大的車站，加設短途「子彈車」特別班次，安排「吉車」接載乘客。

特別短途列車料由大埔墟及沙田開出往金鐘

根據網上流傳的港鐵車務資訊，特別短途列車料有幾類，其中南行班次，起點分別由大埔墟及沙田開出前往金鐘，早上及下午繁忙時間都有相關班次。至於北行的特別班次，則主要在早上繁忙時間出現，涉及的列車組合比南行多，預料包括金鐘站出發，終點在沙田及大埔墟的班次，以及有紅磡起步往上水的班次。

東鐵線現行服務時間預計不會有變動，現時紅磡站出發往上水的頭班車於上午5時30分開出，即會成為過海段通車後，由紅磡往上水的「特別班次」，尾班車時間為凌晨零時28分；上水站往羅湖頭班車為5時40分，而尾班車則為凌晨零時34分。

金鐘站開站時間未改動 東鐵每日最早北行班次或非金鐘起步

金鐘站即將成為東鐵線總站，不過截至周六(14日)下午，港鐵網頁尚未更新金鐘站、會展站東鐵頭班車及尾班車服務時間。若紅磡頭班車非特別班，要維持5時30分從紅磡開出，計及過海段車程，則預計要在約5時15分在金鐘站開出。根據資料，金鐘站現時開放時間為早上5時55分，之後或會有所更改。

新建的會展站上蓋設有公共運輸交匯處，於通車前一日，即5月14日早上5時30分啟用。17條原本以灣仔北臨時公共運輸交匯處作為總站的巴士線，已遷到新巴士站，巴士會來往西灣河、杏花邨、寶馬山、荃灣及荔枝角等地。

過海段通車當日，城巴會新增1M線巴士，來往會展站公共運輸交匯處與黃泥涌峽，不過與東鐵過海段服務範圍接近重疊的301號線則已在5月13日停駛。

會展站5巴士線提供為期半年轉乘優惠

另外，會展站公共運輸交匯處對面的會議道東行近灣仔碼頭的中途站，亦有多條巴士線，有4條行走東區走廊的巴士路線前往東區。港鐵與巴士公司亦推出轉乘優惠，5條巴士線可以有為期6個月，扣減兩元的轉乘接駁優惠。

過海巴士削班潮將來臨

運輸署預計，東鐵過海後，紅隧收費廣場隧巴需求會有所減少，更考慮於東鐵線過海段開通後約一個月內，分階段取消現時繁忙時間隧巴的特別班次服務，亦會特別密切監察班次頻密的市區隧巴路線，按實際乘客需求作適當的服務調整安排。

運輸署早前提交九龍城區議會文件透露，有5組共8條班次較為頻密的隧巴路線，預計乘客會有所減少，有空間調整服務，涉及路線包括101、104、109、111/111P、171/171A/171P。運輸署指，會密切留意所有隧巴的實際乘客需求變化，考慮適當的服務調整安排。

運輸署緊急事故交通協調中心會於東鐵線過海段通車後的首個正常上班和上學日（即5月16日）加強監察運輸及交通情況。

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