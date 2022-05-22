端午識食鹼水糉、豆沙糉　不怕痛風發作　中醫推介茶飲助降尿酸

端午節臨近，咸肉糉子、鹼水糉、豆沙糉等各式各樣的糉子令人垂涎三尺。雖然糉子大多是高熱量、高鈉及高脂肪，這又是否意味著痛風患者要對這些食物敬而遠之？其實，只要懂得選擇低嘌呤的餡料，痛風患者同樣也有享受美食的權利。

撰文：醫善同行醫學顧問、註冊中醫彭偉明



嘌呤可以由身體產生出來，它是一種有機化合物及新陳代謝的代謝物，無色無味、形狀不規則的晶體。嘌呤未能及時排出，過度積壓便會成為高濃度的尿酸，隨時間刺激肌肉及軟組織，誘發痛風。

中醫角度來說，痛風其本在脾腎，由於脾腎功能障礙，濕熱、瘀血等病邪留滯而致。臨床上，痛風可引致高尿酸血症、急性關節炎反覆發作、慢性關節炎、尿酸石、腎病等。

所有食物也有嘌呤。常見較高嘌呤食物包括動物內臟、蝦、蟹、沙甸魚、香菇、冬菇、紫菜、啤酒等。有說黃豆也屬高嘌呤食材，不過近來一份中國及新加坡的共同研究指出，對東方人來說，適當地進食黃豆類食品不會令嘌呤增加之餘，更有助舒緩痛風；但對西方人來說則成效不大。由此可見，基因也會影響痛風形成。

下月初就是端午節，很多市民以為所有糉子都是高嘌呤食物，實則不然。咸肉糉多以五花腩為餡料，自然是高嘌呤食物，高膽固醇及高血壓人士不宜過量進食；福建糉及潮州糉的餡料如蝦或鮑魚，也多是經過連番醃製或煎炒而成，加上大量調味料，雖然美味可口，但痛風患者也應少吃為妙。

不過，只要挑選用較低嘌呤食材製成的糉子，其實也可以安心享用。較佳的選擇是鹼水糉，不含餡料，只以糯米製成，進食不要沾太多糖，便可控制嘌呤的吸收。另一選擇是豆沙糉，紅豆屬中低嘌呤食物，即使患上痛風，多吃一點也是無妨。

痛風病人常問：是否要與油香滿溢的咸肉糉「絕緣」？曾有一位年逾90歲的痛風患者求醫，說女兒不肯讓他吃喜歡的美食，生怕痛風發作，說著說著更流下眼淚來。其實，世上所有食物都含有嘌呤，只是高低含量有別，只要按自己的身體狀況，小心衡量、適量進食便可。人生在世，假如一口美食都不能淺嚐，未免太苛刻了。

痛風患者的成因各異，或是瘀血阻塞，即皮膚暗沉沒有光澤、微循環欠佳；或是濕熱，即面色發黃，腸胃欠佳及經常腰酸背痛；或是「虛症」，即抵抗力差、營養不均所致。中醫會根據患者的日常習慣來斷症，輔以中藥或針灸，降低尿酸、袪濕除熱、舒筋通絡。

有些茶飲也具功效，如把蒲公英、洛神花、葛根、茯苓、百合、淡竹葉、小薊、木瓜共八種成分，做成「蒲公英山茄茶飲」，每天早晚各喝一杯，能清熱解毒，消癰散結，降尿酸，也治痛風。

在端午節以外，市民也應注意日常飲食、保持良好睡眠習慣及多做運動，增強身體抵抗力，就能減少患上痛風的機會。

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