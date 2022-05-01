疫情期間少運動或影響骨骼健康　關注徴狀免出現後遺症

疫情期間，大家注意力無可避免會放在抗疫措施上，如何避過染疫至為重要。然而，因為減少了外出，伸展筋骨機會亦少了，卻未有察覺一些骨科問題隱隱然潛在身體內，隨著現時疫情逐漸緩和，可能需要更快處理這些隱患，免得帶來嚴重後遺症。

撰文：醫善同行醫學顧問、骨科專科醫生鍾礎逸



不少人平常可能因為少運動，身體已多了一些問題。疫情期間，大家多了時間困在家中，又少了活動，其實會間接令到膝頭與腰部的受損情況增多，又或慢性痛症亦會增加。

以長者為例，減少活動及適當伸展，令肌肉量流失，關節僵硬。本已有退化迹象的關節加劇負擔，慢慢會因為炎症加劇而感到痛楚，更嚴重時會出現膝頭水腫；負重運動可以預防骨質流失，長者亦會因減少活動而增加骨質疏鬆風險，更甚者可以導致骨折，終身影響活動能力。

患者因怕受感染而避免到醫療機構覆診；公營醫院亦因資源調配而大幅削減非急症服務。患者能夠到醫院專科覆診或接受物理治療治療的機會減少，而可能耽誤病情。

疫情放緩，社區運動設施重開，大家又可以重拾運動樂趣，但切忌過於心急，畢竟可能停了一段時間，運動量英循序漸進的增加；運動前記緊做足熱身運，避免受傷，得不償失。疫情期間亦多了巿民選擇到郊外呼吸新鮮空氣，每逢假日行山徑人頭湧湧，這段時間接收腳部扭傷(俗稱拗柴）的個案有增加趨勢。行山人士，尤其行山新丁，必須量力而為，揀選適合自己能力的路徑 ；亦要有適當裝備。

經過五波疫情的洗禮，本港已有過百萬感染巿民。康復者除關注心肺功能方面的復康，也不要忽略骨骼健康，多做一些帶氧運動，例如緩步跑或伸展運動，除可提高心肺功能，亦可鍛鍊骨骼，相得益彰。

堅持到疫情的此刻實不容易。望能盡快全面重啟正常生活，保持骨骼健康，確保良好的活動能力，才能鍛鍊身體，增加抵抗力，抗擊新冠病毒。若出現骨骼上的徵狀，應徵詢專業人士意見。

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