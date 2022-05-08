疫下長者困居易生焦慮　母親節共勉子女多溝通關顧

梁婆婆（化名）今年九十多歲，身體狀況尚算不錯，疫情兩年多以來，幾乎沒有離開家居，由害怕自己感染到擔心家人，一直限制子女到訪，焦慮日益嚴重。疫情已漸漸紓緩，我們開始重拾正常生活時，有否留意身邊長者的情緒也如常地過渡困難時刻？今日是母親節，多關顧她們在疫下的感受，一定勝過任何禮物。

撰文：輔導心理學家梁绣雯



記得初初見到梁婆婆時，已發覺她有焦慮徵狀。疫情初起，婆婆沒有出街，每次只讓一位子女來探訪，減低感染機會。疫情不斷延續，婆婆逐漸變得孤僻，脾氣愈來愈大，子女開始擔心。

在了解婆婆的感受後，首先是認同她的擔心，也正面肯定她防疫的做法。我希望婆婆知道疫情是確實嚴竣，子女已盡力輪流照顧她，並沒有任何離棄想法，慢慢減少婆婆胡思亂想的機會，一眾子女支持下，婆婆思緒也平靜下來。

婆婆或許是冰山一角，但兩年疫情過去，對長者而言，精神方面有不少負面影響。焦慮和抑鬱是較容易出現徵狀，子女亦較容易察覺，例如拒絕外出，佩戴三、四個口罩；難以入睡，半夜起床等。她們內心極害怕受感染，又或擔心感染後傳染給子女，連累子女要照顧自己，不知不覺間，把自己分隔。

可以怎樣留意長者情緒？家中長者是否經常失眠？抑鬱情緒極大可能影響正常睡眠，失眠是十分重要的指標；另外，長者變得沉默或孤僻；出現怪異行為，子女都需要特別留意。

除了尋求專業人士協助，如遇上這情況，子女亦可以嘗試多與長者傾談，獨居的多些探訪；疫情許可的時候，帶他們外出逛逛，以解長者心中鬱結。

長者過度憂慮疫情，子女可以向長者多解釋，指導他們正確使用抗疫物品；與他們一起接種疫苗；告知醫學新知識，口服藥物治療的成效，讓長者正面面對疫情。另外，多聆聽老人家心聲，認同長者的能力，給予正面肯定。

今次疫情糾纏兩年不去，什麼隔離措施，長時間的限聚令，已經在人與人間築起一道牆。就在今天的母親節，緊緊擁抱寶貴的親情，為至愛母親拆牆鬆綁。

母親節共勉之。

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