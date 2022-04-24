疫苗力抗變種病毒　第四針防抗體下跌

終於迎來稍稍放寬防疫措施日子，不少市民似鬆了口氣。這邊樂觀了，那邊又好像為著打針沒完沒了，究竟第四針應不應該接種？之後再有第五針？

撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



首先從兩年多前開始出現新冠病毒時説起，當時病毒迅速在各國蔓延，大家都被嚇措手不及。專家開始研發疫苗，希望遏阻病毒擴散。事與願違，研究出對付Delta類型新冠病毒。證實兩針可以有效預防感染或重症；那邊箱，病毒經過多番人傳人後，已變種為Omicron。

專家唯有改變策略，探究原來的疫苗是否仍然有效，或是疫苗產生的抗體會不會隨時間流逝而減少。研究發現當接種兩針六個月後，復必泰疫苗有效率由90% 降至70%，但仍然可減低由Omicron 引至入院或重症風險。為著保持抗體處於高水平，專家建議接種第三針，促使抗體水平上升，加強預防病毒及防重症的效果。不過，隨著Omicron，成為今日病毒主流種類，究竟原先針對Delta 種類的疫苗可不可以長時間有效對抗Omicron，仍需要深入了解。

正面消息是有藥廠正積極研發針對Omicron的疫苗，預計今年年底應該可以推出應用。然而，在新疫苗面世前，是否有需要利用現有的疫苗繼續保持高抗體的水平，這便是接種第四針的一個最主要原因。

根據本港於第五波疫情經驗，現時政府建議讓六十歲或以上人士先打第四針，減低重症及死亡率。事實上在外國，有些政府已鼓勵全民接種第四針。

至於副作用，第四針不會特別與之前三針不同，如果有疑慮，亦可以先向醫生查詢。或許會有人問，會否之後再需要打第五針，打過不停？

將來會有針對Omicron的疫苗出現，防疫的策略亦會轉為針對性的接種疫苗，故打第四針應該只會是過渡做法，也許如流感一樣，當新冠病毒成為風氣土病，每年接種疫苗是需要考慮的選擇之一。

最近市面有自行測試體內抗體水平的試劑，現時未有任何研究數據顯示何種水平屬於完全沒有預防效果，自行測試後可以應對的空間也不大，暫時並不鼓勵自行測試。現時這類試劑一般用作臨床硏究。

儘管打完一針又一針，可理解為積極應對的策略，讓抗體水平持續在相對高的水平，但其實也是今日我們處身新冠病毒環境的無可奈何。

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