會展站運輸交匯處今啟用　市民批指示不清去錯舊站：兜成大個圈

東鐵過海段將於明日（星期日）通車，而會展站公共運輸交匯處率先在今日（14日）啟用，取代現時位於鴻興道的灣仔北臨時公共運輸交匯處。今午在該交匯處候車市民不多，有乘客批評指示不足，一度去錯舊巴士站位置，直言由灣仔碼頭到新交匯處「兜咗成大個圈，又無指示」。

另外，交匯處中有巴士路線的總站為粉嶺，與東鐵線過海段路線重疊。不過巴士繼續有捧場客，有乘客稱不會改為乘搭港鐵，因目的地與港鐵站有一定距離，「去到又要再轉巴士，其實計番時間都差唔多。」



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會展站旁的新巴士總站將會有18條路線，除原來舊車站的17條路線外，東鐵過海段通車後亦會新設城巴1M線明天起投入服務，來往會展站公共運輸交匯處與黃泥涌峽。今日在新交匯處候車市民不多，亦有多名巴士迷在場拍照。

市民黎太太在新車站候車往奧運站，她批評附近指示不足，原本以為在灣仔碼頭可以從天橋直接行樓梯到巴士站，「但原來又唔得，又無乜標示，原來要落到嚟再行；又無人提，好多人都唔識行。」她稱，帶同女兒花費10分鐘才找到巴士站位置。

對於會展站明日啟用，黎太太認為，當會展舉辦書展等大型活動可分流，「以前由灣仔站行過嚟都排哂長龍，有會展站就可以少啲人行。」

黃先生指以往亦有在舊巴士總站候車，故搬新站後亦不習慣，更一度走錯到舊巴士總站。（黃金棋攝）

黃先生由灣仔碼頭下船後，到新交匯處乘轉乘新巴8號巴士。他指，以往亦有在舊巴士總站候車，搬新站後不習慣，「由碼頭要兜個圈先過到嚟，又無指示。」他稱，不知道新交匯處今日啟用，更一度走錯到舊巴士總站，「見到圍住哂，行出少少見到指示牌先知。」他認為新巴士總站搬到會展站附近方便轉車，「一落車就過嚟轉巴士」。

翁先生在交匯處乘搭巴士978由會展站前往粉嶺華明邨，雖然來往地點與東鐵線過海段相同，不過他明言不會改乘東鐵線。翁先生指，華明邨與東鐵粉嶺站有一定距離，即使到達粉嶺站，亦要再轉搭巴士駁腳或步行約15分鐘，「如果（粉嶺站）又要行去巴士站等一輪再搭巴士，可能時間都差唔多，寧願（坐巴士）一程過。」