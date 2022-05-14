疫情・5.14｜星月樓共39食客、2侍應染疫　一名確診侍應住西環邨

本港今日（14日）增加284宗確診個案，當中輸入個案佔33宗，涉一宗新加坡抵港旅客第12日出社區才檢測確診，CT值低或屬本地感染，多1人死亡。

新旺會群組增6人感染，累計12人，星月樓增11宗確診，累計41人感染，涉39食客來自逾15家庭及2名侍應，其中一名中招侍應居住在西環邨西苑臺，暫未知兩群組是否有共同感染源。西環邨西苑臺今增一宗個案，累計23人染疫。



昨日疫情報道總覽：



▼5月14日 海洋公園水上樂園重開▼



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【17:19】政府指有10個屋邨的污水檢測結果呈陽性且病毒量相對較高，當中包括整個馬灣，涉及珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村及馬灣漁民村屋；小西灣亦有5個相連屋苑污水病毒量高，至於黃大仙美東邨亦驗出陽性。政府派發合共約十三萬五千個快速抗原測試包，供當區居民及職員自行檢測。

【17:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新旺會群組有部份中招顧客幾乎每人會去，可能之前有少少傳播，5月9日爆發，暫時未能鎖定病源，要等基因分析。

【16:51】新旺會群組最新情況：

-多6個案，包括2位工作人員

-其中一名員工在酒店枱工作，另一個負責預備食物飲品，前者5月9日不適去急症室求診，CT值17，5月9日晚無返阬，同事知道確診，都是5月9日有咳，5月11日陽性

-另外4個案是客人，其中一人是去玩飛鏢

-群組現累計有10顧客及2名工作人員，有部份中招顧客幾乎每人會去

【16:42】星月樓群組最新情況：

-總共有39個食客及2名侍應染疫

-39食客：21男18女，年紀7至90歲，昨日提及的117歲患者是出錯

-39人來自超過15個家庭，全部人在3樓用膳，全層應有29枱客人，超一半、起碼17枱有個案，個別家庭全部8人都感染

-另外2名工作人員，其中一人住西環邨西苑臺，5月11日不適，圍封強檢下找到，另外2個家人其中一人早些不適，5月9日不適，可能要做全基因睇西苑臺個案與星月樓有無關係

-環境樣本：有2環境樣本陽性，1個在男廁環境有陽性；另一個在女廁抽氣扇有陽性樣本，已建議做消毒、包括抽風系統，可空氣傳，其他會再跟進，昨日已建議暫時停業

▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



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【16:30】荃灣梨木樹邨桃樹樓今午圍封檢測，政府目標是在明日（15日）約上午十時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:37】海洋公園水上樂園今日（1４日）重開，不少家長帶同子女入場行「下水禮」，亦有市民一行八人到場，笑言是一早約好等樂園重開。另有市民指，此前曾預約三次入園，但都因為疫情取消，今次終成功入場，首度到樂園玩水感到非常高興。

【10:21】兒童感染新冠肺炎有機會出現嚴重併發症，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，第五波至今已發現30多名兒童康復後出現多系統發炎綜合症，包括高燒、皮膚出疹及眼紅等症狀，亦會攻擊心臟、肝臟及腦部，當中一半人需在深切治療部留醫，將會提供長期覆診服務，監察兒童患者的健康情況，又呼籲家長發現子女出現相關症狀要盡快求醫。

【08:29】葵涌安蔭邨德蔭樓今早完成圍封強檢，其間約1660人士接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，政府亦曾派員到訪825戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



【08:00】日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」日前（11日）登陸香港，當日有近百名市民於apm商場等待開業，其後等待進入店舖的人數更有增無減，繼Donki引發的排隊潮後，再一次顯示「日本製造」的威力。其實早於八十年代，日資百貨公司亦曾經在本港「燦放」過一段時間，近年Donki、松本清等日本連鎖集團逆市擴張進駐香港所締造之熱鬧光景，又是否預示日資將再次大舉進佔香港零售市場呢？

有經濟學者分析指，日資反攻香港，源於疫情下的租金下跌，以及港人無法外遊下，對日貨的需求日增。他估計，未來將有更多日資進駐香港，但預料本港經濟回暖後，當整體租金回升，如Donki此類佔地面積較大的商戶或無以為繼。

▼2022.5.11 「松本清」首間分店開幕情況▼



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▼5月12日 康文署14個泳池重開▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月13日 新巴城巴隧巴301號「榮休」▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼

