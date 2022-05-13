屯門醫院對調遺體「燒錯屍」　醫管局指一人為新冠病毒康復者

屯門醫院殮房日前出錯，將兩具病人遺體對調，在發現時其中一具遺體已被火化。醫院管理局今日（13日）表示，兩名離世者當中，一人是新冠病毒康復病人，另一人則不是，兩人的遺體分類都是第一類。四名殮房職員已停止執行相關職務。



屯門醫院發生對調遺體「燒錯屍」事件。（資料圖片）

兩名分別83歲及84歲老翁分別在上月離世，屯門醫院昨晚（12日）公布，前日（11日）下午有兩具病人遺體對調，在證實事件時其中一具遺體已被火化。

根據殮房記錄，有兩名離世病人的家屬在前日早上接近同一時段，先後辦理認領遺體手續。一具遺體原定在醫院告別禮儀室進行儀式後直接運往火化，另一具遺體就送往殯儀館進行儀式。不過及後殮房職員接獲通知，在殯儀館的遺體並非原定的遺體。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在今日疫情記者會上表示，兩具遺體中一人是新冠病毒康復者，另一人則不是，兩人的遺體分類都是第一類。局方會成立根源分析委員會調查事件，以及檢視整個遺體處理流程，醫院已提醒殮房職員，務必謹慎執行遺體認領程序，並且加強遺體身份認證。

食物及衞生局局長陳肇始回應說，事件涉及職員核對身分程序屬人為問題，又指不論是醫管局職員、還是殯儀業職員，在核對遺體身份時會更加嚴謹。