東鐵過海｜市民送別47年歷史紅磡站舊月台　父攜幼子見證最後一夜

【東鐵 / 沙中線】東鐵線過海段將於周日 （15日）清晨通車，紅磡站將啟用新月台。周日凌晨12點多，最後一班往上水的列車0時28分開出，最後一班到站的列車約1時15分抵達後，這個自1975年啟用的紅磡站舊月台，正式完成47年歷史使命。

大批鐵路迷晚上到紅磡站拍照紀錄舊月台最後一夜，在最後一班紅磡尾班車開出時亦一同揮手道別。



▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼



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紅磡站月台由1975年起服務港人47年，最後一夜吸引大批市民拍照留念。尾班車於凌晨12時28分由紅磡站開出，列車離開車站時有大批鐵路迷揮手道別。今晚過後，紅磡將不再是總站。

2022年5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成47年歷史使命，過百鐵路迷送別。有市民瞓身拍攝。（廖雁雄攝）

最後一班南行列車於凌晨約1時15分駛入車站，最後一批乘客落車後，列車關燈並駛離月台。月台響起廣播「今日嘅列車服務已經終止，乘客請離開車站」，站長亦關起通往紅隧的A出口大閘。

2022年5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成47年歷史使命，過百鐵路迷送別。月台響起廣播「今日嘅列車服務已經終止，乘客請離開車站」。（廖雁雄攝）

2022年5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成47年歷史使命。港鐵職員隨機更換轉線標誌。（廖雁雄攝）

程先生從小已是鐵路迷，居於九龍東的他更是中大舊生，大學時期幾乎每日乘坐東鐵，對於紅磡站雖印象較少，但車站有47年歷史，亦想來見證最後一夜。

他今日與媽媽和妹妹一同到紅磡站，指過去不時和母親於紅磡站坐直通車到內地，落馬洲支線通車時媽媽亦有陪同乘搭，東鐵盛載不少家庭回憶。

程先生是鐵路迷，昔日同在紅磡站坐直通車和東鐵出的妹妹和媽媽今日專誠陪同，在紅磡站拍照留念。（鍾妍攝）

居於大埔的蘇先生帶同四歲兒子，到紅磡站準備搭最後一班由舊紅磡月台開出的東鐵。他說，家中可以看到東鐵，曾與父親一同見證東鐵電氣化，今日特意帶同兒子到紅磡站，見證東鐵綫即將過海。

他指，以前過海上班、看演唱會時都會在紅磡站上落，對東鐵特別有感情，亦在紅磡站有不少回憶。

蘇先生與四歲兒子居於大埔，家中每日看到東鐵，感情尤其深厚，特意到紅磡站坐上舊月台開出的最後一班列車。（鍾妍攝）