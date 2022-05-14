東鐵｜紅磡站47年歷史舊月台將完成使命　見證由東鐵總站變轉車站

【東鐵/沙中線】東鐵過海段將於明天 （15日）通車，列車未來駛入紅磡站時，將會使用擴建部份的新月台，現時由1975年起服務東鐵乘客，至今仍然無冷氣的舊月台亦將完成使命。

紅磡火車總站於1975年揭幕，當時取代位於尖沙咀九龍車站，多年來服務直通車、昔日西鐵線及東鐵乘客，每日近千計的列車班次出入。屯馬線去年全線通車，屯馬線列車率先搬到紅磡站擴建部份的新月台。明日隨東鐵過海段通車，紅磡站亦不再為東鐵的終點站，角色轉變為兩條貫穿香港東西南北鐵路線的轉車交匯點。



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紅磡站原名為九龍車站，現時車站大樓於1975年啟用，當年由英女王伊利沙伯二世訪港期間揭幕。紅磡的九龍車站啟用後，就取代現址為尖沙咀鐘樓的舊車站，成為九廣鐵路英段的總站。直至位於西九龍的九龍站於1998年啟用，就易名為紅磡站。

紅磡站內有6個月台，兩個留給直通車使用，四個為本地客運使用，一直為東鐵線乘客服務。2004年尖沙咀支線通車後，東鐵線總站一度由紅磡遷往尖東，但2009年西鐵線由南昌延伸至紅磡後，東鐵線總站就再次回到紅磡站，更一度成為西鐵的總站。

為迎接沙中線項目，紅磡站亦作出擴建，施工期間更曾爆出疑有人「剪鋼筋」，引起市民擔心紅磡站新月台的安全問題。政府亦成立獨立調查委員會調查，港鐵亦為月台進行加固工程。

去年6月21日屯馬線全線通車，紅磡站新月台率先投入運作，而明天東鐵過海段通車後，東鐵月台亦會搬到屯馬線月台下一層的月台層。乘客日後只需上落一層即可轉車，而現時使用的舊月台，亦不會再開放予乘客進入，該站作為東鐵總站的使命亦告一段落。

（紅磡站車站指南）

新月台距紅隧收費廣場巴士站較遠

乘客要習慣過海段新服務，亦可能要適應紅磡站新月台。新月台位置較現時舊月台，距離紅隧收費廣場巴士站較遠。未來東鐵乘客若要在紅隧口轉駁巴士，估計需要多行約兩分鐘路程，先經過車站大堂。

城際直通車則會繼續使用舊月台，該處仍然可以看到現時舊東鐵月台。不過疫情之下，直通車已停止服務兩年，坊間亦一直有傳在直通車將會停止服務。

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▼紅磡站新月台▼

