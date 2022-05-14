東鐵｜新站新設施逐個睇　金鐘成超級轉車站　紅磡上落一層可轉車

【東鐵/沙中線/會展站】東鐵過海段將於周日（15日）通車，除了新增的會展站，紅磡站及金鐘站都有新月台啟用，其中紅磡站原有的東鐵線月台將會停用，新月台正正位於現有屯馬線月台下層，即乘客毋須再步行至車站大堂轉線。《香港01》整合三個車站的最新安排及其特色。



▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼



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港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

會展站月台層有展覽 二戰時期炸彈彈殼可以摸

新建的會展站為三層地底車站，包括車站大堂及兩層月台，地面連接公共運輸交匯處，方便乘客轉乘其他公共運輸服務。會展站設有兩個主要出入口，連接鄰近商業大廈，包括鷹君中心及海港中心，並設扶手電梯及升降機連接灣仔區行人天橋網絡。不過沒有出入口直駁會展中心。

會展站位置圖（立法會文件）

會展站於工程期間曾發現三枚二戰時期炸彈，其中一枚彈殼將於車站月台展示。另外，兩層月台的牆身將展示東鐵線在過往百年間的演變和發展，以及在東鐵線過海段於建造期間所曾面對的挑戰。

▼港鐵東鐵線過海段會展站全曝光▼



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會展站的車站亦設有名為《水記憶》藝術品，由本地藝術家梁志和創作，靈感來自會展站處於海傍的地理位置。作品以近1,200幀不同時刻拍攝的海港照片組成，並展示於會展站多層向海的牆面上。在車站內亦可「望到」維港。

港鐵東鐵線過海段5月15日通車。港鐵5月5日向傳媒介紹新車站會展站，其中牆身是藝術家梁志和創作的藝術品《水記憶》，由有1,200張維港水面照片砌成，而這方向正是維港。（資料圖片／廖雁雄攝）

紅磡站告別舊月台 新東鐵月台上一層轉屯馬線

▼紅磡站屯馬線現有月台▼



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位於現有屯馬線月台下層的全新東鐵線月台，將於通車日同步啟用。屆時，乘客毋須再經車站大堂，只需經扶手電梯、升降機或樓梯，就可往來上下兩層月台，轉乘東鐵線或屯馬線。

全新東鐵線月台將設多條扶手電梯，連接屯馬線月台及車站大堂，方便乘客轉乘。另外，紅磡站將有更多設施陸續投入服務，包括新出入閘機，並於車站大堂通道兩旁加設商鋪等。

不過需要注意的是，新月台位置與舊月台有別，若有乘客打算抵達紅磡站後，繼續於紅隧收費廣場巴士站轉乘巴士，將需要「行多幾步」，要預留時間。

▼5月3日 港鐵首開放金鐘站東鐵線部份予傳媒參觀▼



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金鐘站成四線轉車站 月台分布4層

金鐘站為東鐵線的新終點站，將東鐵線連接荃灣線、港島線及南港島線，是港鐵網絡內唯一的四線轉乘樞紐，成為「超級轉車站」。日後東鐵線乘客到達金鐘站後，毋須出閘便可轉乘其他鐵路線。

另外，金鐘站擴建部分包括車站大堂擴建部分，以及東鐵線月台，將於通車日同步開放。擴建部分增設多條扶手電梯，通往車站多個樓層，包括連接東鐵線月台及轉車大堂，以及連接已改建的樂禮街E出入口。從新設的E出口入站，就可乘扶手電梯到金鐘站大堂，大堂設有4部跨層扶手電梯，乘客可直接由大堂層前往L4轉車大堂，再於該層轉乘不同扶手電梯前往對應路線的月台層。

金鐘站擴建部份亦放置了全新車站藝術品，名為《引領前行》。作品由美國藝術家Talley Fisher創作，概念源自港鐵路線圖，其中懸浮雕塑的色調，取材自交匯於金鐘站四條現有鐵路線的代表顏色，象徵車站四線匯聚。

▼金鐘站「過海易」顯示屏▼



金鐘站特設「過海易」資訊 方便乘客選定經東鐵或荃灣線過海

另外，為方便乘客選擇過海方式，港鐵在金鐘站內推出「過海易」資訊顯示屏，以模擬影像實時顯示荃灣線及東鐵月台的候車情況，以及列車班次資料，方便乘客選擇較少人的路線。

金鐘站大堂設有兩部「過海易」顯示屏，放置在兩邊出入口，市民看到情況後，可再選擇合適的扶手電梯，到各個相應月台層。荃灣線往荃灣方向的月台層都會有「過海易」顯示屏，讓原本打算乘荃灣線過海的市民，考慮是否需要改乘東鐵線。