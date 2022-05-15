東鐵過海｜鐵路迷羅同學一曲成名　親解受歡迎原因︰充滿正能量

【東鐵／沙中線／會展站】東鐵過海段今日（15日）通車，港鐵安排特別特別頭班車，今早5時25分由會展站開出。憑《屯馬開通真的很興奮》一曲成名的鐵路迷羅哲琛（羅同學），早前更獲港鐵邀請拍攝過海段通車MV《東鐵過海真的很興奮》再展歌喉。

今早羅同學到達會展站外，於鐵路迷及市民之間儼如明星，部份鐵路迷見他現身，即高呼︰｢羅生！羅生！｣羅同學所到之處，全程都有市民及鐵路迷圍觀，希望與他拍照，羅同學都有禮回應，答允合照。

對於忽然成為名人，羅同學坦言「有啲開心又有啲無奈」。談到受歡迎的原因，他認為除了唱歌，更重要的是因為自己「充滿正能量，啲人係鍾意啲充滿正能量嘅人。



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▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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東鐵過海段通車懶人包︰

鐵路迷羅哲琛在去年屯馬線全線通車時，等待搭頭班車期間，接受傳媒訪問時，在鏡頭前獻唱自創改詞「屯馬開通真的很興奮」，引起網民熱議，片段廣泛流傳。東鐵過海段通車前，港鐵為東鐵過海段通車製作宣傳MV《東鐵過海真的很興奮》，邀請這位知名鐵路迷，再唱出以《綠䄂子》改詞的新歌，《東鐵過海真的很興奮》。

行政長官林鄭月娥昨日（14日）為東鐵過海段主持通車儀式時，亦特別推介市民觀看港鐵特意推出的《東鐵過海真的很興奮》MV。在新片段中，羅同學唱出三句歌詞，「紅磡接通港島超興奮，為搭首班車我唔願瞓，要有本尊見證才合襯」。

羅同學︰有啲開心又有啲無奈

雖然早前為港鐵拍攝通車廣告再展歌喉，不過今日羅同學現身乘搭頭班車時，表示未有打算再唱歌。羅同學今日於鐵路迷及市民之間儼如明星，登上頭班車之前，已引得部份鐵路迷集體高呼：｢羅生！羅生！｣

羅同學今日現身車站之後，幾乎全程都有市民及鐵路迷圍觀，希望與他拍照。他乘搭首班車到紅磡站後再接受訪問，直言心情「又有啲開心又有啲無奈」。他形容情況完全異想不到，「我企喺度係基本上郁唔到，係四面八方，嚟自各個方向嘅人嚟揾我影相」。

談過海段頭班車感受 笑稱「忙住應付傳媒」

不過他亦坦言，現場出現混亂，｢佢哋推嚟推去，我撞到啲嘢，總之我隻腳係feel(感覺)到撞到啲嘢，大家推推撞撞都唔係幾好」。問到頭班車的感受，他笑言：「忙住應付緊傳媒」，但通車始終「係可喜可賀嘅事嚟嘅」，並強調：｢嚟呢到唯一目的係睇頭班車｣。

親解受歡迎原因︰啲人係鍾意啲充滿正能量嘅人

對於自己忽然成名，成為網絡紅人，他認為除了當日在受訪時唱歌，更重要是因為自己充滿正能量「啲人係鍾意啲充滿正能量嘅人」。他又透露，去年唱《屯馬開通真的很興奮》前，因為剛考畢校內的聆聽考試，被《綠袖子》音樂洗腦，「呢首歌上哂我腦」，因此作出該段歌詞。

▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車▼



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東鐵過海段通車專題報道︰

▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼

