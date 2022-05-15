東鐵過海｜紅磡站變轉線站　東鐵新月台啟用　理大舊生感煥然一新

【東鐵／沙中線／紅磡站】東鐵過海段今日 （15日）通車，紅磡站角色亦有轉變，由原本東鐵總站變成轉線站。隨過海段通車，紅磡站亦轉用新月台，乘客只需上落一層，便可由東鐵轉乘屯馬線。

港鐵表示，截至中午12時，紅磡站有13,300人次出入。今日車站所見，站內人來人往，大批市民不斷拍照留念，更有人專程繞路至紅磡站參觀，並大讚紅磡站東鐵新月台乾淨整潔及指示清晰，但有人坦高不理解站內藝術裝置的意思。



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東鐵過海段通車懶人包︰

東鐵過海段通車，今早大批市民率先使用紅磡站，不少人難掩心情興奮，不斷拍照留念及記錄。港鐵並在每條扶手電梯的出口及入口，安排二至三名職員舉指示牌，以及解答市民的疑問。雖然指示牌清晰，列出轉乘屯馬線的月台及直達大堂，惟現場所見，仍有人因轉線感到疑惑須向職員查詢。

黃小姐稱今日最大的感受為「煥然一新」。（歐陽德浩攝）

理大舊生黃小姐︰無須再經紅隧過海 相信能節省時間

不少市民今早專程體驗東鐵過海段，其中居於九龍塘的黃小姐，今日攜同女兒特地繞路至紅磡站，轉乘屯馬線到荃灣。她稱，曾在理工大學讀書，因此相比過去舊火車站，今日最大的感受為煥然一新。

黃表示，過海段通車後，無須再經紅隧過海，相信能節省時間。她亦讚揚紅磡站內的指示清晰，又發現附有簡體字的指示牌數量增加，例如站內的告示牌等，更稱「以前頭等都唔係咁，只係得繁體同英文。」

吳先生︰舊東鐵月台通風設備不足

吳先生則與家人路經紅磡站，他的兒子不斷手持iPad拍照，神情興奮。吳先生表示，紅磡站舊東鐵月台的通風設備不足，新月台整潔及乾淨，認為能特別方便到港島工作的市民，「以前返工逼幾個站，𠵱家返工迫一個站。」

吳先生的兒子不斷手持iPad拍照，神情興奮。（歐陽德浩攝）

符夫婦不解站內的藝術裝置的用意：「呢幾舊嘢唔係幾明係咩嚟。」（歐陽德浩攝）

符氏夫婦︰到銅鑼灣巴士較快 前往其他地點會轉乘港鐵

至於居於紅磡的符先生及符太太則坦言，除非到銅鑼灣一帶，即巴士較快捷到達的目的地，否則將選擇乘坐港鐵，並讚揚東鐵線的班次增加。不過他們指著站內的藝術裝置說：「呢幾舊嘢唔係幾明係咩嚟。」

▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼



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新月台距紅隧收費廣場巴士站較遠 實測路程約四分鐘

紅磡站翻新前，市民在舊月台經扶手電梯，出閘後穿過行人天橋便可到達過海巴士站。不過由今日起，由於東鐵列車轉用紅磡站擴建部份的新月台，市民若轉乘過海巴士，步行距離亦隨之增加。

記者今日實測由新啟用的東鐵月台，以正常步速走到紅隧過海巴士站，全程需時約四分鐘。乘客離開車廂後，根據天花板的出口指示牌，使用橫跨兩層的扶手電梯直達大堂，沿途有多個指示牌提醒巴士站的方向。

在A、D出口拍卡出閘，前往巴士站須再穿過一條長約數百米的通道，兩旁全為商店，走至盡頭再有一條扶手電梯，上層便為舊月台出入口的走廊，不遠處便是前往過海巴士站的行人天橋。至於舊東鐵月台的出入口，現時已落閘關閉，並貼上「此入口永久關閉」的告示。

▼實測紅磡站新東鐵月台至過海巴士站路徑▼



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▼5月14日晩，鐵路迷會展站外通宵等候東鐵綫通過段通車▼



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▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼

