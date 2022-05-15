東鐵過海｜2000人坐頭班車　港鐵預告派10萬張免費飛賀通車

【東鐵/沙中線】港鐵東鐵線過海段今早﹙15日﹚正式通車，港鐵車務總監李家潤表示，早上5時25分開出的特別頭班車有超過2,000名乘客，形容乘客非常興奮，又有人唱歌。他預告為慶祝過海段通車，港鐵將於5月31日下午2時，在「MTR Mobile」手機應用程式，派發10萬張本地單程車票，先到先得。

雖然李家潤指，今早服務暢順，不過今早有傳媒於會展站使用扶手電梯時，遇上電梯突然故障停下。《香港01》記者亦於會展站車站大堂見有職員打開電箱檢查。李承認，會展站內曾有扶手電梯，一度出現不暢順的情況，不過經維修後已回復正常。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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東鐵過海段通車懶人包︰

李家潤表示，今早截至早上7時半，約有3,100人次進出東鐵新站會展站，另分別有2,900及3,500人次出入紅磡及金鐘站。至於清晨5時25分開出的特別頭班車，他表示有超過2,000人乘搭，乘客非常興奮，而且有人唱歌。

按照港鐵向立法會提供的數據，東鐵九卡列車的載客量為2,845人次。雖然今早特別頭班車乘客量遠未達列車載客量上限。不過記者乘搭的車廂異常擠迫，幾乎人貼人，亦有市民投訴擠擁。李家潤表示，頭班車的頭卡車廂仍有空位，相信人流主要集中於尾卡。

5.31下午2時派10張免費飛

李家潤又透露，港鐵將於5月31日下午2時，在港鐵應用程式派發10萬張本地車程車票，先到先得。港鐵又指，有關領取詳情市民可留意 MTR Mobile及港鐵東鐵線過海段網站的公佈。

會展站有扶手電梯故障 李家潤︰希望大家明白新設備需時磨合

雖然李家潤提到今早服務暢順，不過大約9時多，記者於會展站車站大堂發現，有頭戴安全帽的港鐵職員打開電箱檢查，旁邊的扶手電梯則暫停使用。

有傳媒於提問亦提及，有記者使用扶手電梯時，設施突然故障停止運作，當時仍有其他市民使用，擔心發生意外。李家潤承認，涉事扶手梯的確出現不暢順，不過會展站內其他扶手電梯照常運作，希望公眾明白新設備需要時間磨合。

▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車▼



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東鐵過海段通車專題報道︰

▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼

