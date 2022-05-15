東鐵過海｜會展站逾百名市民興奮登上頭班車　鐵路迷羅同學再現身

【東鐵／沙中線／會展站】東鐵過海段今日（15日）通車，港鐵安排特別特別頭班車，今早5時25分由會展站開出。有鐵路迷更提早九小時，昨晚（14日）8時已到會展站外排隊，迎接東鐵過海段通車，親身體驗東鐵一程過海的歷史時刻。

憑《屯馬開通真的很興奮》一曲成名的鐵路迷羅哲琛（羅同學），早前獲港鐵邀請拍攝過海段通車MV《東鐵過海真的很興奮》再展歌喉。今早羅同學亦有到會展站準備登上特別頭班車過海。他今早約4時到達會展站外，笑言︰｢我從來無諗住做頭位，我只係想見證頭班車㗎咋，因為我覺得見證頭位係無意思，同嗰班人一齊去迫、一齊衝入去，對我自己係非常之危險」。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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鐵路迷高聲唱︰｢東鐵開通真的很興奮｣

今早大約5時5分，港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培等高層主持通車儀式，隨即讓市民入閘，大批鐵路迷即時蜂擁走進車站付費範圍，手持攝影材器狂奔至月台等上頭班車。在等候特別頭班車期間，部份鐵路迷不時以《綠袖子》旋律，唱出：｢東鐵開通真的很興奮｣。

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鐵路迷黃先生花逾千元買香檳及鮮花賀通車︰想送畀港鐵

黃先生今日手持香檳及一大束花到場慶祝通車，他表示，鮮花價值800多元，兩者合計過千元，笑言過往從未買過如此昂貴的鮮花送予母親及伴侶。他續指，期待東鐵過海已久，希望將鮮花及香檳「送畀港鐵」。

就讀小四的朱同學，今日在母親陪同下乘坐頭班車。朱同學表示，早已期待東鐵延伸過海，由2017年起開始收集車站指南，現時只欠會展站指南。他又認為，羅同學的「屯馬開通真的很興奮」很好聽，之前更發現網上有連續播放一小時的｢洗腦版｣。

除了羅同學成為｢風頭躉｣，亦有市民身穿恐龍裝扮，與他人合照。另外，頭班車到達紅磡站後，金澤培等人亦下車與市民合照，並有職員派紀念口罩，現場非常熱鬥。

另一位市民陳先生表示首次乘搭頭班車。身穿利物浦球衣的他，表示剛觀看英格蘭足總盃決賽，對愛隊利物浦奪得足總盃冠軍，以及東鐵線過海段通車感到非常興奮。問到兩者之中何者更興奮，他高呼：｢Why not both！利物浦好波！｣

陳先生表示，自己並非｢鐵粉｣，但希望｢趁後生行得走得感受下｣。不過他亦擔心，全線九卡車會令車廂更擠迫。

鐵路迷羅同學到場輪候上過海段特別頭班車，他說，自小學得知東鐵會過海便已期待通車一刻。（黃偉倫攝）

羅同學︰自小學三四年級便期待過海段通車

雖然早前為港鐵拍攝通車廣告再展歌喉，不過他表示，港鐵今日未為他作特別安排。被問到今日迎接過海段通車，做了甚麼準備，他表示：｢今日準備個人，就已經足夠架喇。｣他又稱，今日未有打算再唱歌。

現時就讀中六的羅同學表示，自小學三四年級便知悉東鐵線日後會過海，當時起便期待通車，換言之即已期待快將十年。不過他亦稱，隨過海段通車全線轉用九卡列車後，相信會更擠迫。以他個人經驗，即使在12卡列車的年代，都曾等待至第四班車才成功上車。

羅同學今日身穿黃黑色風褸，未穿上過往的紅色「戰衣」，他笑言之前只是巧合地穿上同一衣服，及在港鐵要求下穿上該衣服拍攝廣告。他指今日天氣較冷，故穿上風褸。

屯馬線去年全線通車時，鐵路迷羅哲琛等待搭頭班車時，在鏡頭前獻唱自創改詞「屯馬開通真的很興奮」，引起網民熱議。東鐵過海段即將通車，港鐵為東鐵過海段通車製作宣傳MV《東鐵過海真的很興奮》，邀請這位知名鐵路迷，再唱出以《綠䄂子》改詞的新歌，「紅磡接通港島超興奮」。

40分鐘車程上水直達金鐘 上水南行頭班車每日5時40分開出

隨過海段正式通車，港鐵亦已更新網頁內，東鐵服務時間表。根據網頁資料，每日由上水南行出發到金鐘的頭班車，會於早上5時40分由上水站開出，車程為40分鐘。

不過乘客需要留意，因金鐘站服務時間與紅磡站不同，港鐵網頁資料顯示，東鐵南行往金鐘的尾班車，是於凌晨零時4分由上水開出，不過由上水前往紅磡的尾班車，則於零時34分開出，即上水站的尾班車不到金鐘。

紅磡每日北行東鐵頭班車 比金鐘站更早開

至東鐵北行頭班車服務，亦要留意過海段的服務時間有不同。根據港鐵網頁的服務時間資料，由金鐘開出往上水的東鐵北行頭班車，於早上6時4分開出，車站則於5時54分開放；不過紅磡站往上水的東鐵北行頭班車時間，為5時30分，即頭班北行列車並非由港島區車站開出。

▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼



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▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼

