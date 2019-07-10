【DSE放榜】地區名校出狀元　聖馬可陳韋諾的「慢活」學習模式

每年中學文憑試（DSE）放榜，誕生多少位狀元仿如傳統名校之間的競賽。來自地區名校、筲箕灣聖馬可中學的陳韋諾同學，是本年度文憑試12位狀元之一，亦是聖馬可校史上第一位文憑試狀元。 就讀非傳統名校的他立志成為醫生，強調從醫並不只為回報，更希望能夠以仁心仁術行醫。作為狀元的他指，讀書秘訣在於找到適合的學習模式，而非一味埋頭苦讀，建議家長不要施加太大學習壓力予子女，亦毋須視補習班為應考公開試不可或缺的事。

陳韋諾以從醫作志向。（高仲明攝）

出身自中產家庭、父親是公務員的韋諾，在今屆DSE考獲7科5**的佳績，和不少來自傳統名校的尖子比肩，成為「狀元」。高中選修物理、化學、生物科的他，放榜前已經對最終成績有信心，但當初只預計自己可考獲5或6科5**。形容自己為「理科人」的陳韋諾，本來對中文科沒有十足把握，擔心未能透澈了解文章作者的真實想法，因此並不預料到中文科都能考獲5**的佳績，故對成為狀元感到驚喜。

DSE「超額完成」的韋諾表示，希望入讀中文大學醫學院，這個想法源於他在修讀生物科期間，發現人體結構的奧妙，而且醫生能夠幫人，因此立志要在大學修讀醫科。

▼2019年DSE文憑試十二狀元▼

+ 8 + 7 + 6

成功不需苦幹 只需找到恰當學習模式

在接近5.6萬名考生之中脫穎而出，成為狀元，韋諾到底有何讀書秘訣？他透露，秘訣並非在於廢寢忘餐地埋頭苦讀，而是找到適合的學習模式，這亦是他年年考第一的要訣。

韋諾說，他會自行製作讀書筆記，及製定溫習時間表，訂下及完成當日的學習目標，認為這種方式的學習效率頗高。而他由中五下學期開始為應考DSE操練，但每日只會抽時間一兩小時温習，即使在自修假期（study leave）時最多亦只會花三至四小時溫習。

溫習之外要有充足休息，而規律生活對韋諾而言亦非常重要。他每天9時起床、10時就寢，溫習途中會聽日本歌曲放鬆。他指過分操練只會適得其反，因為他稱曾中五時「好搏（地温習）」，但成績反而比中四時退步，汲取教訓後在中六時放慢節奏溫習，結果得到優異成績。

彈琴是韋諾平日減壓的方法之一。（高仲明攝）

以音樂減輕壓力 促進學習

補習社近年「遍地開花」，許多家長及學生對此趨之若騖，並視參加補習班為提升成績的重要法門。但在DSE中摘下顆顆星星韋諾的透露，自己沒有上補習班，認為自己能力足以應付考試，補習反而會霸佔溫習時間，適得其反。韋諾建議家長不要施加太大壓力在子女身上，因為壓力太大成績反而會變差。而如果子女本身已經沒有時間應付學校的課業，補習更是浪費時間。

而韋諾這位DSE狀元的日常，除了溫習之外，音樂是他平日放鬆心情的良方，他更即席在《香港01》記者面前以鋼琴彈奏一曲，表演了他達演奏級水準琴藝。不過韋諾因近年積極準備考試及溫習，沒有時間參加鋼琴比賽，因此沒有在演奏方面得獎，不過他仍有參加合唱團，並拿過校際獎項。但獎狀之外，陶冶性情、減輕壓力才是音樂對韋諾的真正意義。

韋諾感謝父母平時的督促及支持，更稱沒有父母鼓勵，就沒有今日狀元的成績。（高仲明攝）

感激父母學校栽培成材 趁暑假學日文

除了自身的自律、努力，家人的鼓勵和陪伴絕，亦是孕育狀元不可或缺的元素。韋諾得悉結果後，最想「多謝父母一貫支持」，尤其是自韋諾小四起開始做全職主婦、全天候照顧他的母親。他稱父母平日會關心他温習的進度，韋如果沒有父母督促，他的溫習效率絕不如現在理想，亦不會成為狀元，因此他將考獲優異成績的功勞歸於父母的支持。韋諾亦感激母校及老師的栽培，例如樂意在課堂或課後解答學生疑問，學校提供許多課外活動與同學參與，例如音樂，運動，鼓勵學生全人發展。

韋諾坦言，目前未決定如何慶祝成為狀元，但他此刻最想跟他的同學分享這份喜悅。原來早在考試之前，他的同學已經對他成為狀元有所盼望，並互相砥礪，給予他鼓勵，結果心想事成。再過兩個月，韋諾就會成為大學生，他希望在暑假能學好日文，亦靦腆地期盼未來的大學生活，希望能活得充實，認識到新朋友。

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