消委會｜amika沖洗髮膜致敏防腐劑超標　澳寶、TSUBAKI含禁用香料

不少人渴望髮絲柔順亮麗，方便易用的沖洗式髮膜應運而生。消委會最新一期《選擇》月刊，抽取市面50款沖洗式髮膜進行測試，結果顯示，多個港人常用品牌均驗出可致敏物質，其中「amika」檢出過量可致敏防腐劑CMIT/MIT混合物，「澳寶」、「KOSE Je L'aime」、「TSUBAKI」和「THANN」則檢出歐盟禁用的香料物質。

消委會指，若經常使用含可致敏物質產品及長時間接觸皮膚，有機會增加皮膚出現過敏反應的風險，可能出現痕癢、灼熱，甚至有脫髮情況，提醒消費者慎選適合自己的產品。



消委會分別從百貨公司、個人護理用品店、超級市場、美容用品連鎖店、化妝品專櫃和網店，選購50款沖洗式髮膜樣本進行測試。

抽驗50款沖洗髮膜 五款防腐劑含量超歐盟標準

結果顯示，有沖洗式髮膜樣本檢出可致敏防腐劑CMIT/MIT混合物，涉及五款品牌包括「amika」、「Leonor Greyl」、「PANTENE」、「 BOTANIST」 和 「澳寶」。

其中「amika」的「Lifesaver Treatment Mask」，其CMIT/MIT混合物總量為0.00315%，超出內地和歐盟允許的使用濃度上限（0.0015%），亦屬各品牌中可致敏防腐劑含量最高，但其包裝並無標示相關防腐劑成分，其官方售價為580元。「Leonor Greyl」的「茉馨精華焗油」則緊隨其後，錄得0.00146%，其含量雖無超標，但十分接近濃度上限，官方售價則為500元。

至於「PANTENE」、「 BOTANIST」 和 「澳寶」的沖洗式髮膜，則分別檢出CMIT，含量介乎0.00055%至0.00083%，由於上述三款品牌均沒有檢出MIT，故此，其CMIT/MIT混合物總量均符合內地和歐盟規定，惟「BOTANIST」和「澳寶」均無以中文或英文詳細標示產品的成分資料。

「 屈 臣 氏 」 和「Naturals by watsons」則檢出游離甲醛，檢出量各為0.021%和0.020%，（相等於210ppm和200ppm），全部符合內地總量的上限規定。不過，歐盟SCCS意見書引述有研究指，對於一般膚質（normal skin）而言，經由接觸可釋出甲醛成分所釋出的甲醛（以游離甲醛計）濃度達到130ppm至370ppm，已足以令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎（allergic contact dermatitis），若按樣本建議使用產品，或令部分人士增加出現皮膚過敏的機會。

此外，「Naturals by watsons」，強調產品含獲有機認證的成分，亦標榜「溫和無憂」及沒有添加多種化學成分，惟樣本仍然檢出少量游離甲醛，而釋出量亦與其同一品牌下另一款沒有作天然、有機聲稱的樣本相若。

四樣本驗出內地、歐盟禁用高致敏性香料物質

成分以外，沖洗式髮膜的香味來源亦值得留意，消委會發現，有四款樣本檢出內地和歐盟禁用的高致敏性香料物質，其中零售價約14元的「澳寶」「一分鐘焗油」檢出「HICC」，含量為0.009%。「KOSE Je L'aime」、「TSUBAKI」和「THANN」則檢出微量「BMHCA」，含量介乎0.0012%至0.0047%，均未能符合歐盟最新規定，其官方售價介乎108元至280元。

八款樣本驗出6至9種香料致敏物質

此外，逾半數樣本檢驗出多種香料致敏物，當中多達27款樣本檢出三種或以上香料致敏物質，更有八款檢出6至9種。若以檢出濃度超過0.01%的香料致敏物質而言，「CHRISTOPHE ROBIN」、「ORIBE」、「john masters organics」、「 OUAI」、「 阿原 」、「JimmBENNY 和「JOSERISTINE」都檢出三至四種含量較高的香料致敏物。

可致皮膚炎

消委會提醒，可致敏防腐劑CMIT/MIT混合物，可引致接觸性皮膚炎（contact dermatitis），可引致痕癢、皮膚灼熱，嚴重者可致脫髮；游離甲醛則可引致過敏性接觸性皮膚炎（allergic contact dermatitis）。至於香料致敏物質包括「HICC」和「BMHCA」為禁用香料成分，消委會建議避免選用含相關香料物質的個人護理用品。

消委會又表示，對於經過染燙等化學處理的髮絲，適當使用護髮或潤髮產品可以改善頭髮的狀況及健康。不過，需要留意選擇產品時應留意髮質、髮絲的損傷程度，以及產品所含的有效成分。對於沒有經過特別化學處理的頭髮，以 及髮絲較幼細人士而言，重覆地頻密使用深層修護的髮膜產品，有機會因為潤髮成分在髮絲上累積，而令頭髮看起來黏膩，反而更難梳理。至於對頭髮嚴重受損（例如剛經過漂染）人士，則適合使用深層修護的產品，從而減低髮絲進一步受損的機會，亦可令髮色較持久。

「KOSE Je L'aime」的生產商回覆消委會表示，是次檢測的髮膜樣本檢出的香料致敏物質含量均低於歐盟需要標示的水平。至於樣本檢出BMHCA，該公司認為現時本港未有禁用相關香料物質，強調產品所用的香料符合國際日用香料香精協會（IFRA）相關的安全標準要求。此外，該公司認為樣本檢出的對羥基苯甲酸酯含量符合內地和歐盟相關規定。

澳寶：去年七月已改配方

「澳寶」生產商則表示 ， 是次檢測的樣本為2021年5月生產的批次，而該公司自去年7月起已經改用不含新鈴蘭醛（HICC）配方，確保產品符合內地及歐盟相關規定。該公司亦相信現時供應市面的批次均為新配方產 品。