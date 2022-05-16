消委會｜約五成嬰幼兒食品高糖　 日東乳酪粒食1.3包即超世衞標準

嬰幼兒若攝取過多的糖，會增加蛀牙和肥胖的風險，增加日後患上心血管疾病、高血壓、糖尿病的風險。長期攝入過多的鈉，則會增加日後患高血壓及心血管疾病的風險。消委會今日（16日）公布最新的調查報告，發現25款提供糖含量的樣本中，有約五成的糖含量，達食物安全中心所訂的高糖標準，當中最高為「日東」的乳酪小溶豆（藍莓）。此外，全部乳酪粒的樣本亦屬高糖。



至於鈉方面，所有測試樣本在正常食用情況下，應不會對嬰幼兒的健康造成影響。惟「BeanStalk 6種蔬菜米脆餅」為所有樣本中最高，亦符合「高鈉」的定義。



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英美標準︰兩歲以下兒童不應食用添加糖

消委會是次調查搜集了37款預先包裝嬰幼兒小食樣本中，包括7款米餅、5款泡芙、6款小蛋酥（又稱小饅頭）、13款其他穀類小食，及6款乳酪粒，每包的售價介乎12.9元至74.9元。

當中，有29款的成份表標示添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，全部樣本所標示的年齡範圍都適用於24個月以下，不符美國及英國相關機構，對於2歲以下兒童不應食用添加糖的食物的建議。至於另外12款樣本於成分表列出糖或濃縮果汁等游離糖來源，但卻未有標示或提供糖含量。惟該批樣本的游離糖來源，均排列於成分表頭3位，即游離糖的百分比有機會頗高。

約五成樣本達食安中心高糖標準

在25款提供糖含量的樣本中，13款（約五成）標示的糖含量高於每100克15克，達食物安全中心所訂的高糖標準。樣本分別為小蛋酥類的「森永」和「西村」；其他穀類小食的「Babybio」、「Farley's」、「貝貝」、「小皮」和「森永」；以及全部乳酪粒樣本，包括「Bruno Choice」、「嘉寶」、「禧貝」、「日東」、「貝貝」和「Kiwigarden」。

當中每100克糖含量標示值最高為「日東」的乳酪小溶豆（藍莓），食用1份7.2克會攝入5.8克糖。每日需攝取800千卡的1歲幼兒，一日內進食25克（即約1.3包），便會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。

日東乳酪小溶豆（藍莓）的含糖量為測試中最高。（資料圖片）

全部乳酪粒樣本屬高糖

此外，消委會亦特別點名小蛋酥及全部乳酪粒，指測試的樣本均達高糖的定義，達每100克30克以上。消委會分析指，乳酪粒原材料使用乳酪，味道較酸，廠商或因此添加糖以平衡酸味。至於另外4款並未提供糖含量資料的小蛋酥，糖於成份表上排列第2位，即糖含量有機會頗高。

消委會亦指，雖然有12款樣本列出糖或濃縮果汁等游離糖來源，但沒有標示其糖含量。而一款提子餅乾「小皮」，包裝上聲稱沒有添加糖或鹽，惟根據其成份表，其實樣本已添加11％屬游離糖來源的濃縮提子汁。

（消委會圖片）

港中英美標準︰1歲以下嬰幼兒食物不應添加鹽

除了攝取適當的糖份外，嬰幼兒亦須攝取鈉（鹽），以維持身體的正常運作。衞生署、中國營養學會、英國和美國的機構，均認為1歲以下的嬰幼兒食物不應含添加鹽。

消委會發現，各樣本的鈉含量標示值由每100克0至900毫克，即進食1份會攝取0至120毫克鈉，全部均遠低於半歲至3歲嬰幼兒所建議的每日攝取量，即在正常食用情況下，應不會對嬰幼兒的健康造成影響。

「BeanStalk 6種蔬菜米脆餅」屬高鈉

根據食品法典委員會的標準，麵包乾和餅乾的鈉含量不應超出每100千卡100毫克。以此作參考，「BeanStalk 6種蔬菜米脆餅」的鈉含量則高出標準，含量為每100千卡240毫克。

同時，該產品亦是鈉含量最高的樣本，含量為每100克900毫克，達「高鈉」定義。但以食用份量計算，進食一份4克的「BeanStalk」攝入36毫克鈉，仍低於各地對嬰幼兒的鈉建議每日攝取量。

此外，「喜寶」和「小皮」雖然沒有標示添加鹽，但卻添加了碳酸氫鈉作為膨脹劑。該食物添加劑會增加鈉含量。惟兩者標示的鈉含量為，分別為每100克290和220毫克，仍低於各地的嬰幼兒每日鈉攝取建議。

BeanStalk 6種蔬菜米脆餅為測試中含鈉量最高的產品。（資料圖片）

營養師協會︰母乳為最佳營養

消委會指，嬰幼兒小食的建議食用份量不多，每食用一份，所攝入的糖並不高，惟經常食用或會令嬰幼兒偏好甜食。而經常食用高鈉食物，亦會令嬰幼兒養成偏好鹹味的習慣，長遠對飲食偏好和健康有來影響。

消委會建議，家長應細閱食品包裝上的成分資料和營養標籤，並需自行換算來比較不同產品，以得知每食用一份所攝入的能量和營養。消委會亦提醒，聲稱無添加糖的食品，可能添加濃縮果汁等游離糖，家長應避免揀選成份表中遊離糖百份比較高，或排序較前的產品。

香港營養師協會亦建議，母乳為寶寶的最佳獨家營養，因此家長可考慮開始加固及引入小食的同時，持續餵哺母乳至2歲以上，以支持嬰幼兒成長、發育及提升免疫力。