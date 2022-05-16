消委會｜消費者訴訟基金10年助42個案追討　逾半勝訴和解獲賠償

不少市民誤墮消費陷阱，消委會消費者訴訟基金過去10年間，共接獲188宗法律協助申請，42宗獲受理，佔總體約22.3%。處理個案涉及美容、健身及家居裝修等不良營商手法，當中一半與預繳式支付相關，總涉案金額約逾400萬元，當中有12宗勝訴、11宗和解。



有精神病患者曾遭美容院疲勞轟炸，最終不情願購買三份會員計劃及兩份美容套餐，總值80萬元，並碌卡預繳27.6萬元，經基金協助後，事主最終取回約16.7萬元；亦有業主被貸款公司中介人誤導借取二按貸款，損失約43萬元，經介入後終成功取回約28萬元。



消費者訴訟基金於1994年由港府撥款設立，向受助消費者提供法律意見、協助、及委任律師及大律師提出民事索償。(資料圖片)

消費者訴訟基金於1994年由港府撥款設立，向受助消費者提供法律意見、協助、及委任律師及大律師提出民事索償。若個案涉及商戶的不當行為及重大消費者利益，不符合其他法律協助資格的消費者，可向基金提出協助申請。基金分別曾於2005年及2008年，協助「畢架山一號」一眾小業主及「雷曼兄弟迷你債券」苦主，前者成功向發展商追討因延誤完成及交付發展項目須付的約定利息，法庭亦嚴厲批評發展商若干不良營商手法。



消費者需支付1,000元申請費用（或如案件由小額錢債審裁處審理則為100 元），基金將根據既定流程進行審批。受助者成功追討後，需扣除分擔費用，包括律師及大律師費用等。

基金表示，在2012至2022年首季的10年間，共接獲188宗申請，並為當中42宗個案提供協助。(消委會網頁圖片)

基金表示，在2012至2022年首季的10年間，共接獲188宗申請，考慮勝訴機會、是否對不良經營手法具阻嚇作用等，基金為當中42宗個案提供協助，主要涉及美容及健身（16宗）、家居裝修（四宗）及金融行業（兩宗），其餘個案涉及時光共享、骨灰龕及物業買賣等。40宗受助個案涉及服務合同，當中半數涉及預繳款項，每宗個案牽涉金額由數千元至80萬元不等，總額逾400萬元，包括一宗由商戶對受助人提出約50萬元的申索。

42宗受助個案中，22宗已完結，有12宗則獲判勝訴，包括三宗與美容及健身行業有關，涉及總金額超過120萬元。過去10年最終達成和解的個案共11宗，和解金額逾224萬元。

基金處理個案遍及美容、健身及家居裝修等不良營商手法，有教育程度僅至中三的精神病患者，遭美容院疲勞轟炸，包括安排其於一侷促房間內由兩名職員作出長達一小時的高壓推銷，言行間使他感到「必須購買計劃才可離開」及「不好意思不購買」的心理壓力。



他最終不情願地購買三份相類似的會員計劃及兩份美容套餐，涉款共80萬元，並以信用卡分期付款預繳共27.6萬元。基金認為個案涉及不良營商手法及不合情理行為，經交涉後，涉案美容院同意繳回預繳金額作為和解。扣除分擔費用後，受助消費者最終取回約 16.7萬元。

基金亦成功為貸款苦主討回公道。案情指，有中介人致電某個住宅業主，聲稱代表其住宅的按揭銀行，並稱每月額外支付數百元，即可提供90萬元的二按貸款。中介人於會面時則改稱，由於銀行批核貸款需時兩到三個月，將由另一間財務公司提供該90萬元貸款，待批核完畢後即轉予銀行。



中介人亦聲稱，當中的40萬元將由其代管，並用作支付首三個月利息，即實際可收取50萬元。受助消費者不虞有詐，遂接受安排，惟隨後收到涉款約36.9萬元的「中介費用」帳單，始發現中介公司的聲稱實屬虛假。受助消費者隨即一筆清還貸款，以減免損失，惟仍

蒙受約43萬元的損失，包括中介費用、律師費、已付利息等。基金介入並代為提出訴訟，受助消費者最終獲得財務公司支付約34萬元的賠償，另加14萬元訟費作為和解，以及命令中介人須付港幣約7萬8千元（另加利息及港幣約7千元的判定訟費）的法庭判決。扣除分擔費用後，受助消費者最終取回約28萬元。