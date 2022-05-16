東鐵線過海｜首個上班日田北辰試搭：擠迫未算嚴重　倡撤頭等車廂

港鐵東鐵線過海段周日（15日 )正式通車，今日(16日)迎來首個上班日。實政圓桌立法會議員田北辰今早與記者於繁忙時段觀察上班情況。現場所見，大約早上8時，沙田站的人流漸多，尤其鄰近扶手電梯的車頭位置，更加見擠迫，乘客上車後需緊貼車門。

田北辰認為，擠迫情況未如想像般嚴重，但提倡數項措施以疏導人流，包括取消頭等車卡、調整列車到站位置、積分獎賞，以及延長港鐵「早鳥」出閘優惠，並將折扣加碼至半價。他又提到東鐵線安裝月台幕門的情況，直指大學站由於月台弧度大，故技術上更困難；相反月台「直筆甩」的則有望最快完成。



田北辰今早大約7時50分，與傳媒於大學站出發，之後觀察東鐵沿線不同車站月台的情況。大約8時到達沙田站後，現場所見候車人數不少，尤其車頭位置本身鄰近扶手電梯，反之車尾則較少人。

雖然月台有職員呼籲乘客到較後的車廂，不過甚少見乘客聽從呼籲，結果車頭較為擠迫，上車後緊貼車門，不過一般都有足夠位置上車。田北辰表示，港鐵其中一大困難，正是如何將乘客從擠迫車廂，疏導致較為人少的車廂。

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現時乘客如平日於早上7時15分至8時15分，使用成人八達通在指定核心市區車站出閘，可享車費65折優惠。田北辰認為，現時情況反映，優惠未能協助疏導，應將時間延長至8時30分，並加碼至半價優惠，從而分流乘客。他又建議，港鐵可研究透過積分獎賞，鼓勵乘客到較少人的車廂上車。

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在8時至8時40分，記者所見毋須3分鐘便有一班車，而且港鐵亦兩度派出「吉車」，疏導東鐵線乘客，不過亦有頭等車廂座位爆滿，乘客需站立的情況。田北辰表示，頭等車廂較一般車廂少載80人，而且由於上水至金鐘的車程亦只需40分鐘，認為頭等車廂已完成「歷史任務」，應考慮取消，不過期間需改裝列車。

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由於車廂客流分布不均，田北辰建議可調整停站位置，以沙田站為例，由於月台較長，乘客又集中於車頭，建議列車可於更前方的位置停泊，變相原本靠近車頭的扶手電梯，會更接近車尾位置，有助分流乘客。

不過他亦提到，港鐵正計劃在東鐵線安裝月台幕門，安裝前必須決定往後的停站位置，現時港鐵正在研究。他又指，一些弧度較大的月台，例如大學站，較難安裝幕門；相反「直筆甩」的則相信可以更快完成。

中港兩地仍未通關 部份市民未復工 難預計是否可應付復常人流

田北辰認為，今早繁忙時間未如想像般擠迫，相信東鐵線古洞站於2027年落成前，東鐵線都足夠應付人流，可透過不同措施分流，但亦要留意兩地仍未通關，而且部份市民仍未復工。

他建議政府日後可於皇后山建輕軌，經大埔工業邨、沙田，但不接駁東鐵線。他續指，輕軌可由大圍延伸至荃灣一帶，從而分流乘客。

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