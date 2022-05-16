東鐵過海｜直擊通車後首個上班日人逼人　 頭等車廂粉嶺站無位坐

【東鐵／沙中線／會展站】港鐵東鐵線過海段昨日（15日）通車，今日（16日）迎來首個上班日。東鐵列車由12卡車改為9卡車，外界預計繁忙時間會逼爆，港鐵因此準備數班「子彈車」——短途車，今日起於早上繁忙時間，「吉車」直接由大埔墟及沙田開出，駛向到金鐘以疏導人潮。



今早未到8時，在東鐵粉嶺站已有不少學生及打工仔趕上班上學，有居民指過東鐵海段開通後，站內人流有明顯增加，現場所見，其中一班列車頭等車箱已坐滿人，即使乘坐頭等車亦不一定有位坐。



▼5月16日 東鐵綫過海段通車後首個上班日早上南行線情況▼



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粉嶺站人流明顯較以往周一增加

東鐵過海段今日開通第二日、亦是開通後首個上班日，居於新界東北地區的市民可沿東鐵一程抵達港島區。未及早上8時，粉嶺站已有不少學生及打工仔趕上班上學，有居民指過東鐵海段開通後，站內人流有明顯增加。

大堂有職員手持示指牌提示乘客往金鐘方向月台

今早未及8時，粉嶺站大堂內有至少四名手持示指牌的職員，提示乘客往金鐘的月台方向。在月台上，每個車門前至少有10人排隊候車。兩班列車相隔最短時間為兩分鐘，登車仍然未見困難。但現場所見，其中一班列車頭等車箱已坐滿人，即使乘坐頭等車亦不一定有位坐。

而粉嶺站候車的人則指，今日候車人流較平日多。其中讀中三的鄧同學指，候車人流較以往多一半；而當區居民簡先生則說較平常至少多1/3人流，相個稍後踏入8時人流會更多。

▼5月16日 東鐵綫過海段通車後首個上班日早上大埔墟站情況▼



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大埔墟站有乘客為有位坐 等開往金鐘「特別車」

在大埔墟站，前往金鐘的4號月台上候車情況與粉嶺站相約，乘客登車後大部份車箱內仍有少量空間，只有少數車箱已出現「人逼人」的擠擁情況。

顯示車廂客量的指示屏首度在東鐵月台登場 未上車即「見紅」。（江麗盈攝）

顯示車廂客量指示屏東鐵月台首登場 未上車即「見紅」

反觀在3號月台，因螢幕指示屏已列出將有一班由大埔開出往金鐘的特別車，在這班車開出前14分鐘，已有乘客在候車。

▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段通車▼



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乘客憂愈來愈人多：以往坐唔滿

由大埔墟往荃灣西上班的周女士說，一直都是乘坐特別車上班，特別疫情期間不想太迫，認為港鐵設特別車對她幫助大。而往觀塘上班的賴女士則說，今日乘坐特別車的人較往常多，「以往坐唔滿。」她相信往後乘坐特別車的人會增加。

由大埔墟坐到紅磡的梁先生亦表示，相信乘坐東鐵線的人會愈來愈多，加上列車已全線轉成九卡車，未來乘坐東鐵會愈來愈迫。梁先生續指，未來乘車都只會選擇坐特別車，或早些起身趁上班人流未出現前乘車。

▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段三個新車站月台▼



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上水至紅磡每程慳8分鐘

港鐵早前表示，東鐵將分兩階段「提速」，當中在首階段，即5月7日起全線採用新列車後，新列車將配合新行車時間表，於早上繁忙時間，由上水至紅磡每程車可快約5分鐘。而第二階段，在5月15日起，當東鐵過海段通車，上水至紅磡的每程時間可再進一步縮短，屆時可加快約8分鐘。

▼5月15日東鐵綫過海段通車 鐵路迷「羅先生」風頭勁過CEO金澤培▼



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港鐵行政總裁金澤培早前表示，相信服務足以應付乘客需求，港鐵會密切監察乘客出行模式，作適當調動。

▼5月15日 東鐵綫紅磡站往紅隧巴士站路線▼



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▼5月15日 東鐵綫過海段通車首日會展站人頭湧湧▼



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東鐵過海段通車專題報道︰

▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼



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▼5月15日東鐵過海段通車 新啟用會展站及金鐘站、紅磡站新設施一覽▼

