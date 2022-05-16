東鐵過海｜金鐘站變超級轉車站上下班考驗大　議員促勿急削巴士線

東鐵線過海段通車成為第四條過海路線，今日（16日）為通車後首個工作天，金鐘站亦成為四線交匯站。民建聯立法會議員陳恆鑌今早於電台節目《千禧年代》表示，上下班時段為最大考驗，據他實地考察，今早返工時段情況「車頭塞，車尾有位」，形容是「好現象」，惟對於東鐵過海後的巴士線調整安排，他指太快取消部份路線會令市民選擇減少，希望可以觀察多一段時間。



關注鐵路通車公共交通規劃聯席代表林宏正亦指，東鐵線過海段通車後市民適應需時，短期而言客量難以估算，建議改善過海交通，可開接駁路線往鄰近鐵路站，又指「運輸署有責任了解」。



▼5月16日 港鐵東鐵線過海段首個上班日金鐘站實況▼



+ 2

金鐘站為四線交滙點 上下班時間成最大挑戰

陳恒鑌表示，昨天通車首日由大圍出發視察，大致暢順，有不少市民「打卡」，包括展品、新月台，而他今日到現場觀察上班時段的情況，形容是可接受，因有加派子彈車接載乘客，屯馬線轉東鐵線普遍而言「一班車就上到」，而金鐘站作為四線交滙點，上下班時間是今日最大挑戰。

▼5月15日 港鐵東鐵線過海段三個新車站月台▼



+ 20

太快取消巴士路線令市民選擇減少

對於東鐵過海後巴士線會調整，他稱需要「觀察多一陣」，認為太快取消巴士路線會令市民選擇減少，解釋指有市民會考慮舒適度而乘搭巴士，兩者客源都存在，建議路線重組，而相關方案不少議員都表示關注，會就此向政府提出意見。

▼5月15日 東鐵線紅磡站往紅隧巴士站路線▼



+ 10

月台較逼易生意外 陳恒鑌批東鐵線安裝月台幕門進度慢

他又提到，東鐵線車站例如大圍、九龍塘月台仍未有幕門，月台較逼時以往都發生不少墜軌意外，直言進展緩慢，認為於過海段落成後，港鐵應集中精力處理車站設施，強調會敦促港鐵處理幕門事宜。

▼5月15日 東鐵線過海段通車首日會展站人頭湧湧▼



+ 10

關注鐵路聯席：安排接駁路線改善過海交通

林宏正亦指，聯席曾經做過調查，結果有超過一半受訪者接示不會乘搭東鐵線過海，受訪者亦擔心自己屋企樓下的巴士線有調整、取消，惟相關做法仍未有定案。他續指，改善過海交通，即使需要取消點對點的路線，亦可安排接駁路線去鄰近鐵路站，視乎當區居民需求、意見，「運輸署有責任了解」，令市民更方便。

他又提到，以往有不少鐵路啟用後會有接駁路線，例如觀塘線有數條小巴路線，惟運輸署因未有了解市民需要，最終有兩條路線因客量太低取消，「可謂慘敗」，而現時九龍市區仍未有規劃新的路線去接駁，署方的路面交通調整方案，除301取消外，另有8條路線面臨減班，惟方案僅於過海段啟用前10多日方交出，批評導致諮詢時間不足。