迷你倉大火｜工業村樓下地舖入稟 向時昌及管理公司等索償
撰文：朱棨新
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牛頭角淘大工業村時昌迷你倉於2016年發生四級大火，行動中消防員張耀升及許志傑殉職，死因庭早前裁定兩人死於不幸。租用該工業村樓下地舖的公司，上周五(13日)入稟高等法院，稱因大火而招致損失，而時昌迷你倉和管理公司等疏忽和違約等，因此向它們索償。
原告為星域投資有限公司，四名被告分別為經營時昌迷你倉的時昌物流有限公司和柏盛置業有限公司(前稱時昌迷李倉置業有限公司)、Monafat Limited和恒隆物業管理有限公司。
入稟狀指，原告於涉案時間為淘大工業村一地舖的租戶。於2016年6月21至25日， 淘大工業村發生火警，原告因此損失。原告指，因被告的疏忽、違約和違反法定責任等，引致火警，因此向四名被告索償。
案件編號：HCA558/2022
事隔多年，當日迷你倉所處工廈已改成住宅項目。(詳看下圖)
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