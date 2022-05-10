時昌迷你倉死因｜許志傑氧氣樽壓力不足　同僚通告指揮站未獲回應

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火不幸殉職，死因庭去年9月就事件展開研訊。其中於大火第三日殉職的消防隊目許志傑，傍晚進入火場後，與其同行的上司發現許氧氣樽壓力不足，兩度試圖通知入口指揮站，均未獲回應，之後兩人在火場內失散。其後再有消防員發現許身影時，許正在一個儲物倉內不斷拉扯金屬間隔，其他人拍打他約半分鐘，許都毫無反應，未幾見許暈倒，數名消防員用上8分鐘才能將許抬出，送院後證實許已死，終年37歲。另有證供指，自許失蹤至被尋回，俗稱「Mayday」的緊急搜救程序仍未成功啟動。死因庭今(10日)裁定許與另一名殉職消防員張耀升均死於不幸。



涉案迷你倉大火的第二名死者、於大火第三日（2016年6月23日）殉職的消防隊目許志傑，於1998年加入消防處，2016年6月剛晉升為消防隊目。許與妻子於2010年結婚，育有一子，現時12歲。其妻子指許身體狀況良好，沒有大病或長期疾病，沒接受過任何手術。

消防隊目許志傑於2016年的迷你倉大火燒至第三日時殉職，終年37歲。(資料圖片)

消防隊長見許氧氣樽壓力不足

當日傍晚6時42分，許隨高級防隊長邱曉生等3人進入火場，進行爆倉及滅火工作。初時眾隊員均表示狀態尚可，後來火場溫度愈來愈高，消防喉突然失去水壓，邱遂指示隊員向後退及蹲下休息。此時邱發現許的氣樽壓力已降至不足初時的一半，遂兩度以無線電要求指揮站派員接替，但不獲回應。

換更發現不見3隊員蹤影

不久後，青山灣升降台的隊員突然出現，邱了解到他們是來接更的後，便呼叫隊員撤退，此時3名隊員均已不見蹤影。邱不斷用無線電通訊機呼叫隊員及往前尋找，後來其中兩名隊員徐建文及袁耀強出現，但仍不見許蹤影。邱初時堅持留在火場找許，後來漸覺意識模糊，只能沿著光線爬至出口，並通告許失蹤的消息。約1分鐘後，徐建文及袁耀強先後逃出，其中一人的頭盔不知所終，另一人則不支倒地。

許志傑曾走過的路線及被發現的地點。(01製圖)

其中二人自行撤離火場

徐建文稱，他在進入火場後期感到呼吸困難，意識迷糊時感到有人撤退便直接跟上。撤退期間，徐一度被電線纏腳，又被絆倒，應是許上前將其扶起，之後的事已沒有記憶。袁耀強表示，在火場後期聽到有隊員表示需要撤退，他便跟著離開，當時不曾聽到有人說：「觀塘泵撤退。」離開前亦沒向邱請示，故邱可能沒有一同撤退。

儲物倉內見許拉扯金屬間隔

至於與許一隊接更的青山灣隊時任消防隊長溫志平則稱，他在火場內見到邱曉生時，邱身旁已沒有其他隊員。後來，溫在主走廊盡頭發現許等2人在一個儲物倉內，當時許正在不斷拉扯倉內的金屬間隔，遭拍打約半分鐘均沒有反應，其後更靠牆暈倒。溫隨即跑出火場求救，另一名隊員則對講機要求後方隊員上前支援，期間未有啟動「mayday」緊急救援程序或為許急救。

證人憶述許志傑當日在火場的情況。(詳看下圖)

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許被救出時已沒有脈搏

溫其後折返火場，才與四名隊員合力將死者搬出火場，許最後約於7時22分被抬進火場，此時許仍有微弱呼吸，但待抬至地面急救時已失去呼吸及脈博，於7時33分被送抵聯合醫院後證實死亡。

無人啟動過Mayday程序

對於過程中不曾有人啟動Mayday，當日為許等人檢查裝備、保持聯絡、提醒剩餘工作時間的消防隊長陳依力，同意若果當時已啟動「Mayday」，相信有助協調搜救行動。

惟陳透露他自加入消防處至案發當日，不曾參與四級火救援，不曾擔任入口指揮官，亦從沒經歷過「mayday」程序。對於研訊主任質疑許被抬離火場期間，陳未有查問需否額外協助，也沒關心許的氣樽存量所餘無幾，反而按長官要求點人數，研訊主任質疑陳「好似唔知發生咩事」，陳當時回應說：「係我忽略咗。」

案件編號：CCDI-334/2016(SH)