時昌迷你倉死因｜使用舊款對講機　消防員未能啟動求救訊號誤救援

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭自去年9月起就他們的死展開研訊，期間包括消防署、時昌、恆隆地產等參與研訊，各自聘請專家就火警的成因等提出意見。其中由恒隆聘用的英國消防專家，直斥消防處的戰術差劣，令消防員身陷不必要危險，對講機無法溝通亦延誤了救援；消防的專家卻認為英國專家有部份說法亳無根據，亦不科學，又指當日火勢情況，若消防員把窗戶打通，可能令火勢失控。另外，政府化驗所總化驗師認為，火災是由故障的冷氣機引發，若當日有人儘早報警，未必會造成如此大規模的火災。兩名殉職消防員均被裁定死於不幸。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄。

冷氣機故障引發火警

火災後曾到場視察的政府化驗所總化驗師張耀明指，相信火災不涉及人為因素，是因3樓的冷氣機故障引發起火，火源其後透過對流空氣蔓延其他儲物室。張另指，消防員在冷氣機起火後約38分鐘才到場，相信若當日有人盡早報警，未必會造成如此大規模的火災。

滅火策略專家意見各異

就消防處當日的滅火策略及程序，恒隆地產延聘的英國消防專家Richard Hagger，直斥消防處事發時的戰術差劣，如消防員初時一味追逐火源；未有在初期打破窗口通風；亦未有使用引端繩及個人繩，以確保進出火場的安全等。

張耀升殉職當日事發經過。(詳看下圖)

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英專家指消防指揮差劣

就大火首日，即張出事當天，Hagger指當日指揮官，以已在火場內工作逾4小時的煙火特遣隊(CFS)，拍檔坍塌搜救隊(USAR)成員，組成聯合隊伍進入火場，他認為這決定有誤且差劣，因疲倦的身體狀況或會令消防員更容易犯錯。至於許進入火場當日，早已有多隊消防員反映火場熱力持續上升，惟指揮官仍不斷派員入場，明顯把滅火放在首位，置消防員於不必要的風險中不顧。

張所攜舊款對講機火場內無法啟動

Hagger另批評消防處的搜救行動雜亂無章。先是在大火首日，張因攜舊款對講機入火場而未能啟動MayDay，即國際通用的無線電通話遇難求救訊號，又因無法與其他持有新款對講機的消防員溝通，導致訊息延誤，終致其在入火場後63分鐘才被救出。

許用對講機求撤離不獲回應

其後在大火第三日，許所在隊伍的長官嘗試以新款對講機要求撤離火場，卻不獲回應。另在有張遇險的經驗下，消防員發現許失聯後，卻遲遲未有正式啟動Mayday呼叫支援，反映他們具「自滿情緒」，不願求助。

許志傑殉職當日事發經過。(詳看下圖)

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消防專家反駁打破窗戶或令火勢失控

消防傳召的專家，城大建築及土木系教授袁國傑，他批評Hagger有部份說法亳無根據且不科學，如Hagger指消防當日應盡早打破所窗戶及廣告牌的說法僅屬理想中的方案，袁認為打破窗戶有機會導致火場過分通風，引致無法控制的火勢發展。他又認為消防員當日用鼓風機的通風策略可行，成功為火場製造更清晰的環境，對他們予以肯定。

迷你倉有9項違規事宜

另屋宇署高級結構工程師高美儀表示，淘大工業村在起火期間及之後均無迫切的倒塌危機，惟涉案迷你倉有9項違規事宜，如迷你倉盡頭至逃生出口的路徑太遠，部份走廊闊度不足1.05米，且1及2樓在未經批准下私自打通樓板及加設樓梯。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)