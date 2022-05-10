時昌迷你倉死因｜張耀升與拍檔失散　1小時後被尋回身體七成燒傷

2016年6月一個炎熱的早上，牛頭角淘大工業村時昌迷你倉因冷氣機故障而引發火警，惟火勢一發不可收拾，迅速發展成四級大火，並連燒4天才救熄。但在首日的火警中，消防隊目張耀升殉職，死因庭早前就其死作研訊，當日曾與張一同進入火場的同袍稱，他與張曾三度走散，他曾見到張狀似尋找東西，又不停大叫：「喂呀。」他兩度拉張離開但都未能成功，終因體力不支而獨自撤出。消防隨即展開搜救，結果在一小時後才把張抬出，張送院後搶救不治，法醫指張身上有七成燒傷，終年30歲。死因庭今(10日)裁定張與另一名殉職消防員許志傑均死於不幸。



死者張耀升，是一名高級消防隊長，他生於美國，後來回港定居，大學畢業後加入消防處成為見習消防隊長，2016年起在消防訓練學院任職教官。他與太太於2009年相識，2014年結婚，兒子於2016年出生。

消防隊長張耀升於2016年的迷你倉大火中殉職。(資料圖片)

發現火警後近半小時才報警

事發當日約上午10時32分，涉事大廈的三樓時昌迷你倉近天花板的一部冷氣機起火，時任時昌區域經理黃家晉首先發現起火，但物業經理呂國榮指示先不要報警，迷你倉的老闆時景恒則稱：「唔OK就報警。」最終未有報警。起火接近半小時後，恒隆保安主任得悉事件才正式報警。

火勢中午開始惡化

首批消防員於早上11時02分抵達現場，初時由兩名消防員組成一隊進入火場撲火，火勢一度有改善，但至中午惡化，並在中午12時14分升級為3級火。

及至下午5時，策略改變為由坍塌搜救專隊(USAR)及煙火特遣隊（CFS)展開聯合行動，張耀升當日隸屬USAR，他與拍檔尹建偉於7時進入火場時，未獲煙火特遺隊員陪同。

張與拍擋火場內3度失散

尹作供時稱，他曾停下整理裝備，之後發現與張失散，他聽到張在遠處「係咁嗌」，又狀似在找東西，他曾上前拉張回來，惟張又回到原地繼續「搵嘢」，尹在與張第三次失散時，自覺體力耗盡及迷失方向，終獨自衝出火場，並向場外的消防員大叫：「唔該你幫我搵番阿sir出嚟...」尹憶述時情緒數度失控。

失蹤至被發現歷時近1小時

消防處之後派出10隊搜救隊營救，直至第6隊進場才在2號橫巷盡頭發現張，他側躺在地，手腳屈曲，惟現場溫度很高，他們至晚上8時05分才把張拖出火場，距離他失蹤起計已接近1小時。張送院後證實死亡。

法醫指張身體七成燒傷，氣道有燒傷跡象，亦曾吸入一氧化碳，相信死於身體大面積燒傷及吸入大火中的濃煙。

證人供述事發經過及當日火場形勢。(詳看下圖)

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通訊機不設緊急求救掣

調查報告顯示，張當日舊式通訊機進入火場，該款通訊機自2011年已逐步停用，且不設「緊急求救掣」。張身上的呼吸器的機械壓力錶顯示為零、「衞士個人監測儀」有電但沒有啟動，本應在進入火場前交給指揮官的煙霧牌仍掛在呼吸器上，個人識別卡則不知所蹤。此外，在獲知張失蹤至尋回，歷時30分鐘，俗稱「MayDay」的搜救程序未成功啟動。

研訊主任曾質疑消防當日的行動架構有問題，惟事發時的行動總指揮翁錦雄僅同意當中有疏忽，但不同意架構有問題，又說：「只要每個同事做返自己範疇，成個架構係work嘅。」

案件編號：CCDI-333/2016(SH)