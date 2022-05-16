大埔、大圍、葵青等多個屋苑污水檢測呈陽性　政府派16萬個快測包

政府今日（16日）表示，大埔、葵青及沙田區共52個屋苑或大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及屋苑包括：

•大埔區 — 大南樓、太和中心、太湖花園第一期及第二期、永發樓、汀角路9A-9B號、汀角樓、美菱居、美豐花園、啟昌樓、常安樓、富善花園、富景閣、富萊花園、菁泉雅居、裕安樓、翠怡花園、翠林閣、麗和閣、順景樓、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、省躬大廈、榮麗苑、榮暉花園、榮明花園、富萊花園（第二期）玉桂閣及安樂樓

•葵青區 — 友明大廈、銀行大廈、怡勝花園、昌盛樓、昌榮樓、葵都大廈、葵華大廈、葵龍大廈、安盛大廈、宜和樓、金恆樓、恭誠樓、葵涌花園、豪華閣、怡峰苑、嘉翠園及祖堯邨

•沙田區 — 恒峰花園、美松苑、美城苑、美柏苑、香粉寮－白田村五區及香粉寮新村、翠景花園及美林邨

▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼



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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。