政府首向死前接種疫苗個案賠200萬 專家委員會曾評死因不確定
撰文：黃煦緻
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本港已有逾9成市民接種至少一針疫苗，疫苗接種總劑次達到1648萬。由政府撥款10億元成立的疫苗異常事件保障基金，首次向一宗死亡個案批出200萬賠償金。案件涉及一名66歲接種復必泰的女子，她死前16日曾接種復必泰疫苗。
該宗案件是暫時唯一一宗被臨床事件評估專家委員會評為死因「不確定」是否與疫苗有關，最終獲批保障基金。
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截至今年4月23日，保障基金共接獲843宗的申請，專家委員會已完成551宗個案的因果關係評估，其中328宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，223宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。
其中新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共批出賠償予242宗個案，包括一宗死亡及241宗傷害個案。
66歲女死者死於心肌炎 心臟組織有細小病毒基因
一宗死亡個案涉及一名66歲女子，她於去年7月接種第一針復必泰，16日後死亡，解剖結果證實死因是心肌炎。顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，死者亦患有肺炎，是導致死亡的重要情况，從她的心臟組織中也發現了細小病毒基因。
報告指，專家委員會認為由於細小病毒感染是心肌炎的其中一個已知成因，即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中存在病毒基因令情况出現分歧，無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。最後該個案被專家委員會評為「與免疫接種因果關係不確定」，獲發200萬死亡保障金額。
241宗傷害個案，包括速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎、多形性紅斑，亦獲批合共3151萬賠償金。至於4宗被評為嚴重程度評估結果的個案，不獲批保障金。
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