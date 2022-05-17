疫情｜疫苗通行證存廢出現分歧　許樹昌：唔好話對醫療系統無影響

專家對疫苗通行證政策應否繼續執行現分歧！港大醫學院公共衞生學院流行病學講座教授講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光昨日（16日）在報章發表評論文章，建議廢除60歲以下成人強制使用疫苗通行證的政策。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目《千禧年代》回應指，認為政府不會同意兩人講法，又強調「一個地方與病毒共存就無所謂」，而香港仍是採取動態清零。



陳德光今早亦於同一節目闡述自身觀點，他認為疫苗屏障的目的是要阻止病毒流行，惟復必泰、科興都未能阻止第五波爆發，而第五波完結因大部分人已自然感染，故此不認為疫苗能阻止第六、第七波，又強調鼓勵所有人打針，只是年輕人出現重症或死亡的比例低，並不會對醫療系統構成壓力，因此欠基礎逼使他們打針。



許樹昌指始終需要打針刺激免疫系統提升保護力。（資料圖片）

許樹昌：始終需要打針刺激免疫系統提升保護力

許樹昌認為，對於兩人對疫苗通行證的說法，政府及社會多數人都不會同意，不論打一、兩針科興或復必泰，隨著時間抗體都會跌，如果不接種第三針，如何應付新一波疫情或其他變種病毒出現，強調始終需要再刺激免疫系統，提升保護力，以第三針建立免疫屏障，方可繼續放寬社交距離措施，加上內地堅持動態清零，如要通關亦要減少個案。

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新加坡逾七成人已接種第三針

他續指，有美國大型研究指出，經過九個月後T細胞的保護力會下降，而接種第三針後，保護力會再次提升，現時不少國家都有讓市民接種第三針的策略，如新加坡已有逾70%市民接種了第三針，即使當地每日仍有新增個案，但絕大部份是輕症，死亡個案極少，醫療系統能夠負荷。

對於年輕人重症及死亡個案少，不會對醫療系統做成負擔的說法，許指，如果是與病毒共存就沒有所謂，因為輕症者毋需入院，惟香港並不是採取共存，故於動態清零的方向下，感染個案很多時仍是要作隔離檢疫，所以「唔好話對醫療系統無影響」。

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陳德光：第五波消減亦非靠疫苗

陳德光則重申，疫苗主要功效是建立屏障、預防重症，而第五波的經驗亦反映，兩種疫苗都未能阻止第五波流行，第五波消減亦非靠疫苗，因此不認為疫苗能阻止第六、第七波爆發，加止年輕人死亡、重症個案少，未打齊三針對醫療系統所構成的壓力低，故於對公眾保護作用未做成大問題的前提下，不能夠剝奪他們拒打的權利。

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他強調，立場上鼓勵所有人打針，因打針對保護自己有益，而長者接種除了可以保護自己，亦能避免出現重症或死亡個案，並保護醫療系統，只是於對公眾利益無影響下，認為欠缺基礎強逼年輕人接種。