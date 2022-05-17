兩款中藥煎煮後被驗出農藥殘留　衞生署同意批發商收回

衞生署今日（17日）表示，同意持牌中藥材批發商「東興堂」和「國盛行」分別自願從市面收回兩批中藥材，包括一批「山茱萸」及「澤瀉」，因其經煎煮後的藥湯被驗出有機磷農藥。初步調查顯示，上述批次的中藥材均從內地進口。



衞生署同意持牌中藥材批發商收回含農藥殘留的中藥材。（政府新聞處）

含三唑磷及毒死蜱 港中藥標準「零容忍」

衞生署表示，在進行市場監測時，取得上述兩款中藥材的樣本並進行化驗，化驗結果顯示，兩款樣本經煎煮後的藥湯均被驗出有機磷農藥，當中每千克「山茱萸」藥材含0.14毫克三唑磷，以及每千克「澤瀉」藥材含0.26毫克三唑磷和0.15毫克毒死蜱。

署方指，根據香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，中藥材經煎煮後的藥湯，不容許驗出三唑磷及毒死蜱殘留。

長期大量攝取或影響神經系統

衞生署發言人說，按樣本驗出的農藥殘留量，在一般治療疾病的情況下，不會對服用人士的健康造成不良影響。然而，如長期大量攝取三唑磷或毒死蜱，可能會影響神經系統。署方至今沒有接獲與述中藥材有關的上不良反應報告。

發言人補充，煎煮中藥材前，市民應用清水適當地沖洗中藥材以清除其表面污垢，確保中藥材乾淨衞生，並將中藥材於清水充分浸潤後才煎煮。