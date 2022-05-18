太古可樂專訪｜晚市禁堂食食肆銷量跌3成　總經理揭有應變封城計

第五波疫情爆發後，嚴重打擊物流運輸業，本港各行各業均受到影響，太古可口可樂公司亦不例外。太古可口可樂董事兼總經理楊小慧透露，第五波曾有過百員工確診或檢疫，因晚市禁堂食，食肆相關銷量曾下跌逾三成，當時更為可能發生的封城，制定應變方案。幸好疫情其後緩和，本港經濟逐步復蘇，她對未來抱樂觀態度︰「因為我哋對香港未來飲品市場係有信心，仲有好多空間發展。」



第五波逾百員確診或檢疫 考驗物流運輸

太古可口可樂公司推出的可樂、雪碧、芬達等飲品，為部份港人生活不可或缺的一部份。本港歷來最嚴重的第五波疫情，為公司營運帶來衝擊。楊小慧坦言，疫情高峰期間壓力大增，惟慶幸車隊龐大，因此能渡過難關之餘，亦能協助客戶，將產品由運至中央倉庫，改為直運至店舖，包括兩間最大超市。

目前，太古可口可樂公司約有1,200名員工，楊透露第五波曾有過百人確診，或因成為密切接觸者需檢疫而無法上班，為社會其中一個縮影。當時全港每日成千上萬人染疫，不少食肆也暫停營業，例如麥當勞亦縮短營業時間，因此物流運輸上仍能維持平衡，滿足客戶的送貨要求。「其實唔可以話完全百份百正常，唯有可以返工嘅員工辛苦少少，幫手補充其他員工嘅工作量。」

楊小慧為太古可口可樂公司首名女總經理，2020年獲公司由內地調回香港，到沙田廠管理業務。（梁鵬威攝）

為封城制定應變方案穩定供應

政府由今年初宣布食肆晚市禁堂食以抗疫，除了食肆生意受打擊外，連帶可口可樂等飲品亦受到影響。楊小慧表示，食肆為旗下產品主要的銷售渠道，疫情高峰期間，食肆有關銷量曾下跌超過三成。但她強調，隨着政府放寬社交距離措施，銷量亦逐漸復蘇。

也許大家仍然歷歷在目，年初盛傳政府考慮封城遏止疫情爆發，市民均一窩蜂到超市搶購日用品。雖然可樂並非市民的優先考慮，但為確保封城後維持供應，楊小慧亦已制定應變方案。惟旗下共20個品牌、逾80款產品，屆時或只能主力供應可樂或某些茶品。「要同佢哋（客戶）溝通要儲多啲貨，以免到時封城送唔到貨，都仲有得賣。」

▼太古可口可樂辦公室▼



葵涌新物流中心7月投入服務

楊亦透露，由於現有的沙田廠房面對生產瓶頸，已不敷應用，今年將於葵涌租用新的物流中心，預計7月或投入服務，估計可增加六成的儲貨空間，其位置接近主要客戶的中央倉庫，有利運輸補給的安排。她認為未來本港若需封城，新置的物流中心便能發揮效用。

有趣的是，近月上海爆疫封城，便曾發生市民以可樂易物，更意外大受歡迎。楊認為能間接證明其品牌的吸引力，以及可樂的流通性。不過她亦坦言︰「如果真係全城都封嘅話，大家都出唔到街，相信都冇辦法，可能要停運一段時間，然後等政府宣布解封，先可以恢復我哋營運。」

▼太古可口可樂沙田廠房及辦公室▼



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疫情期間內地調回港任太古可口可樂首名女總經理

楊小慧為太古可口可樂公司首名女總經理，於集團工作已有26年。她透露，當年大學畢業後透過管理培訓生計劃加入公司，為了累積更多工作經驗，1998年起進駐內地主力市場營銷，曾管理廣東、河南、福建三省的裝瓶廠，直至2020年獲公司調配返回沙田廠管理業務。

問到疫情期間回港管理業務，會否認為是另一場挑戰。楊直言「唔會覺得返嚟係唔好彩」，並特別提到最近已完成第一階段翻新，設覆蓋11層的垂直運輸系統。原來147米高的沙田廠房，為全球最高的可口可樂廠房，因此為配合新玻璃樽推出巿場，翻新系統有助原材料及產品運輸至不同樓層。

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對香港市場有信心 更多產品使用玻璃樽裝

楊續透露，疫情期間不少來自德國、台灣及內地的工程師無法來港，或需額外成本，以安排他們接受當時14日的酒店隔離。然而她不希望延遲計劃，以致疫情完結後的生意回報受影響，故不懼困難及成本，堅持按原定計劃進行，更在難得的疫情中獲得新的經驗。「其實點解要咁做？因為我哋對香港未來飲品市場係有信心，仲有好多空間發展。」

回首年初爆發，楊認為疫情將於下半年消退，屆時可透過新的生產線，創造新的可能性，例如為汽水加入果汁，或為茶類飲品加氣，相信可搶佔更多市場份額。她透露未來將有更多產品陸續使用玻璃樽裝，包括近年推出的「紅茶花伝」。

「以前如果想做有汽嘅茶，我哋係冇辦法做到。因為生產線配套做唔到呢件事，但將來有咗無菌生產線，就有好多組合嘅可能性。」